الرئيس السيسي يُصدق على مبادرة "مصر معاكم" لرعاية القُصَّر من أبناء الشهداء
زاهي حواس: المتحف المصري الكبير رمز لفخر مصر وجسر يربط بين تراثنا العريق و طموحاتنا
وزارة المالية تطلق 6 عملات تذكارية احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير
وضع حجر أساس مشروعين جديدين بالقنطرة غرب باستثمارات 20.5 مليون دولار و4.6 آلاف فرصة عمل
تطعيم لاعبي الأهلي وجهاز الكرة ضد فيروس «A»
الأرصاد: طقس خريفي معتدل خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر

أرشيفية
منار عبد العظيم

أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس في الأسبوع الأخير من أكتوبر يشهد حالة من الاستقرار الخريفي، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، يميل إلى الحرارة في النهار على معظم الأنحاء، بينما يسود الطقس الحار على جنوب البلاد. وفي ساعات الليل، يميل الطقس إلى الاعتدال أول الليل، بينما يكون أكثر برودة في آخره.

تحذيرات من الشبورة المائية الكثيفة

أكدت الأرصاد أن الظاهرة الجوية الأبرز لهذا الأسبوع ستكون الشبورة المائية الكثيفة التي ستستمر من الرابعة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء. هذه الشبورة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، ما يستدعي من السائقين ضرورة توخي الحذر، وتشغيل كشافات الضباب، والالتزام بتعليمات المرور.

توقعات بهطول رذاذ خفيف على بعض المناطق الساحلية

أضافت غانم خلال صباح الخير يا مصرأن بعض المناطق الساحلية قد تشهد سحبًا منخفضة تؤدي إلى تساقط رذاذ خفيف على بعض المناطق، إلا أن ذلك لن يكون مؤثرًا بشكل كبير على سير الحياة اليومية.

حالة الملاحة البحرية والرياح النشطة

من جانب آخر، أكدت غانم أن حالة البحرين المتوسط والأحمر ستكون معتدلة خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاع الموج في البحر المتوسط بين 1 و 1.75 متر، بينما في البحر الأحمر سيكون بين 1 و 1.5 متر. إلا أن الأرصاد حذرت من نشاط متوقع للرياح، والذي سيبدأ من يوم الأربعاء 29 أكتوبر ويستمر حتى الأحد 2 نوفمبر. هذا النشاط قد يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية بشكل طفيف في بعض المناطق.

دعت الأرصاد المواطنين إلى متابعة التحديثات الخاصة بحالة الطقس، خاصة مع استمرار الشبورة المائية الكثيفة في الساعات المبكرة من اليوم، وضرورة الحذر أثناء القيادة على الطرق الزراعية والسريعة.

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

مضغ اللبان يوميًا.. عادة بسيطة تصنع المعجزات في صحتك وجمالك ودماغك

