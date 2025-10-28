ظاهرة خطيرة في الصباح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

الظواهر الجوية لطقس غد الأربعاء:

وعن الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستوجب توخي الحيطة والحذر خاصة من السادة قائدي المركبات، وتنشط رياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.

حالة البحر الأحمر غدًا الأربعاء:

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 19

العاصمة الإدارية 30 18

6 أكتوبر 30 18

بنها 29 19

دمنهور 29 19

وادي النطرون 30 18

كفر الشيخ 28 19

المنصورة 28 19

الزقازيق 29 20

شبين الكوم 28 19

طنطا 28 19

دمياط 27 22

بورسعيد 27 23

الإسماعيلية 30 18

السويس 30 18

العريش 28 17

رفح 27 20

رأس سدر 30 20

نخل 28 14

كاترين 25 11

الطور 29 20

طابا 30 17

شرم الشيخ 32 22

الإسكندرية 27 19

العلمين 27 18

مطروح 26 17

السلوم 26 19

سيوة 30 16

رأس غارب 31 22

الغردقة 32 21

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 34 21

حلايب 30 23

أبو رماد 32 22

رأس حدربة 30 23

الفيوم 29 18

بني سويف 30 17

المنيا 31 18

أسيوط 32 18

سوهاج 34 19

قنا 35 18

الأقصر 34 20

أسوان 35 22

الوادي الجديد 33 20

أبوسمبل 35 21