تلميذ يكسر أسنان زميله بمدرسة في القليوبية بسبب تكليف من معلمة
ماذا يحدث لكبار السن عند شرب القهوة؟ دراسات تكشف الفوائد والمخاطر
عارفيني وهيفضحوني.. مرتكب جريمة الهرم يبرر قـ.تله للأطفال الثلاثة بعد أمهم
بريطانيا توقع صفقات استثمارية بـ6.4 مليار جنيه مع السعودية
اللُغز الغائب| جريمة هزت الرأي العام .. لماذا تخلص شيطان الهرم من الأم وأطفالها الثلاثة؟
مصر تتصدر جدول ميداليات دورة الألعاب الشاطئية للقدرات الرياضية بتركيا
محمد السيد يطلب 10 ملايين جنيه سنويًا لتجديد عقده مع الزمالك
مصدر مسؤول لـ"صدى البلد": الطب البيطري بسوهاج يدشن خطة عاجلة لمكافحة الكائنات المفترسة
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف رفح الفلسطينية
تاون جاس : لا تنزعجوا من رائحة الغاز بعد العاشرة مساء اليوم الثلاثاء
الجامعة العربية تدين الجرائم المروعة ضد المدنيين في الفاشر وتدعو إلى وقف فوري للقتال
فتح: مصر تبذل جهدا كبيرا لضمان استكمال تنفيذ الاتفاق ومنع العودة إلى الحرب
أخبار البلد

ظاهرة خطيرة في الصباح.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا  الأربعاء  طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب البلاد وجنوب سيناء.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

May be an image of text

الظواهر الجوية لطقس غد الأربعاء:

وعن الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، ما يستوجب توخي الحيطة والحذر خاصة من السادة قائدي المركبات، وتنشط رياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر غدًا الأربعاء:

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء   على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 29 19
العاصمة الإدارية 30 18
6 أكتوبر 30 18
بنها 29 19 
دمنهور 29 19 
وادي النطرون 30 18
كفر الشيخ 28 19
المنصورة 28 19 
الزقازيق 29 20 
شبين الكوم 28 19 
طنطا 28 19 
دمياط 27 22 
بورسعيد 27 23 
الإسماعيلية 30 18 
السويس 30 18 
العريش 28 17 
رفح 27 20 
رأس سدر 30 20 
نخل 28 14 
كاترين 25 11 
الطور 29 20 
طابا 30 17 
شرم الشيخ 32 22 
الإسكندرية 27 19 
العلمين 27 18 
مطروح 26 17 
السلوم 26 19 
سيوة 30 16 
رأس غارب 31 22 
الغردقة 32 21 
سفاجا 32 22
مرسى علم 33 23 
شلاتين 34 21 
حلايب 30 23 
أبو رماد 32 22 
رأس حدربة 30 23 
الفيوم 29 18 
بني سويف 30 17 
المنيا 31 18 
أسيوط 32 18 
سوهاج 34 19 
قنا 35 18 
الأقصر 34 20 
أسوان 35 22 
الوادي الجديد 33 20 
أبوسمبل 35 21

حالة البحر المتوسط الظواهر الجوية شبورة مائية درجات الحرارة رياح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المناخية الذكية ودورها في تعظيم الإنتاج وتقليل مخاطر التقلبات الجوية في مصر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

