الطقس اليوم .. الأجواء خريفية معتدلة ورذاذ غير مؤثر على سيناء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس اليوم الأربعاء، الموافق 29 أكتوبر 2025، يشهد أجواءً خريفية معتدلة بوجه عام، حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ومعتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، شهد شبورة مائية كثيفة قد تتكون أحيانًا صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما أنه متوقع خلال الطقس اليوم، أن تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

أما عن حالة البحرين، فأشارت هيئة الأرصاد، أنه خلال الطقس اليوم، يشهد البحر المتوسط معتدل يتراوح ارتفاع الموج فيه بين (1.5:2) متر، بينما البحر الأحمر معتدل أيضًا وارتفاع الموج بين (1.5:2.5) متر.

عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 29 والصغرى 19

الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 28 والصغرى 18

السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 18

المنطقة الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 مع نشاط للرياح أحيانًا

شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 مع نشاط رياح أحيانًا

جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 21

وأكدت الأرصاد أن البلاد تشهد استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة، باستثناء الشبورة المؤثرة بشكل كبير على الطرق صباحا، لذا حذرت السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.