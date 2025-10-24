الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة اليوم الجمعة

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن درجات الحرارة اليوم تشهد انخفاضات عن الأيام الماضية، لكن ستظل العظمى على القاهرة الكبرى أعلى من المعدلات الطبيعية، والجميع سيشعر أن فترة النهار حارة.

ولفتت إلى أن البلاد خلال الأيام الماضية كانت تسجل درجات حرارة 32 و33 و34 درجة، لكن اليوم درجات الحرارة متوقع أن تكون بين 30 إلى 31 درجة، فالبلاد خلال فترة النهار تكون حارة.

وأشارت إلى أن البلاد في فترة الليل تشهد انخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، وأن فترة الصباح أيضًا تشهد انخفاضات في درجات الحرارة، وفي بعض المناطق الجديدة تسجل 17 درجة، فهناك فارق في درجات الحرارة بالنهار عن الليل تصل إلى 12 درجة.

وأوضحت أن سرعات الرياح بها اعتدال، وجميعها بين 20 إلى 28 كيلو متر، لكن هناك شبورة تظهر على الطرق، ولذلك على المواطنين توخي الحذر في أثناء السير في الصباح.