وكيل تعليم النواب: مصر قادرة على مواجهة محاولات الوقيعة بين الأشقاء العرب

أكد النائب لطفى شحاتة وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب أن ما تشهده بعض المنصات الإعلامية من سجالات بين أطراف عربية يمثل ظاهرة خطيرة يجب التعامل معها بحزم ومسؤولية معرباً عن ثقته التامة فى قدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مواجهة وافشال محاولات الوقيعة بين الأشقاء العرب.



وأوضح " شحاتة " فى بيان له أصدره اليوم أن العلاقات التي تجمع مصر بالدول العربية الشقيقة تمثل أحد أهم عوامل الاستقرار في المنطقة، وأن الحفاظ على هذه العلاقات يمثل أولوية استراتيجية للدولة المصرية مشيراً الى أن القوى المعادية للأمة العربية تسعى دائمًا إلى استغلال أي خلافات أو توترات من أجل تعميق الانقسام بين الدول العربية.



وأضاف النائب لطفى شحاتة أن التاريخ أثبت أن وحدة الموقف العربي كانت دائمًا مصدر قوة للمنطقة في مواجهة التحديات الخارجية مؤكداً أن البيان الصادر عن المؤسسات الإعلامية المصرية يعكس وعيًا بخطورة المرحلة، وحرصًا على منع أي محاولات لإثارة الفتنة بين الأشقاء.



كما دعا جميع الإعلاميين والمثقفين إلى تبني خطاب مسؤول يساهم في تعزيز التضامن العربي مؤكداً أن الأمة العربية أقوى بوحدتها، وأي محاولات للوقيعة بين الأشقاء ستفشل أمام عمق الروابط التاريخية بين الشعوب العربية.