برلمانى : ضبط الخطاب الإعلامي ضرورة لحماية العلاقات العربية

أكد اللواء حازم حمادى عضو مجلس النواب أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات المسؤولية في الخطاب الإعلامي، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات سياسية وأمنية معقدة.

موضحاً أن البيان الصادر عن المؤسسات الإعلامية المصرية يعكس حرص الدولة على حماية علاقاتها التاريخية مع الدول العربية الشقيقة، ومنع أي محاولات للإضرار بهذه العلاقات عبر حملات إعلامية غير مسؤولة.

وأشار " حمادى " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن العلاقات بين مصر والدول العربية تقوم على أسس قوية من التعاون الاستراتيجي والمصالح المشتركة، وأن هذه العلاقات تمثل عنصرًا أساسيًا في استقرار المنطقة مشيراً إلى أن بعض الأصوات التي تحاول إثارة الخلافات أو تضخيمها لا تدرك حجم التحديات التي تواجه الأمة العربية، ولا تدرك خطورة الرسائل الإعلامية التي قد تثير التوتر بين الشعوب.

وأكد اللواء حازم حمادى أن الإعلام يجب أن يكون أداة للبناء وتعزيز العلاقات، وليس منصة لإشعال الخلافات أو تصدير الأزمات مشدداً على أهمية مواجهة الشائعات التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي غالبًا ما تكون جزءًا من حملات منظمة تستهدف إضعاف التضامن العربي.