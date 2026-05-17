3 قتلى و16 مصابا جراء هجوم مكثف لمسيرات أوكرانية على موسكو

أسفر هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة أوكرانية على موسكو ومقاطعتها فجر اليوم الأحد عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية، حسبما أفادت السلطات.

وقال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن 12 شخصا معظمهم عمال بناء أصيبوا، حسب التقارير الأولية، جراء سقوط مسيرات عند مدخل مصفاة موسكو النفطية، موضحا أن عمليات المصفاة لم تتأثر بالحادث.

وأضاف أن أضرارا لحقت بثلاثة مبان.



وأشار سوبيانين إلى أن قوات الدفاع الجوي تواصل صد الهجوم المكثف، حيث دمرت أكثر من 120 طائرة مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي مقاطعة موسكو لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 4 آخرون على الأقل بجروح في غارات المسيرات، حسبما أفاد حاكم المقاطعة أندريه فوروبيوف.

و قتل رجلان في منطقة ميتيشي بضواحي موسكو عندما سقط حطام مسيرة على مبنى قيد الإنشاء، فيما توفيت امرأة بعد سقوط مسيرة على منزل خاص في خيمكي بضواحي موسكو أيضا، حيث حوصر شخص آخر تحت الأنقاض.