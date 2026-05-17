الجيش الملكي يصطدم بصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا .. اليوم

تتجه أنظار جماهير الكرة الأفريقية مساء اليوم الأحد نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الجيش الملكي وماميلودي صن داونز، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025–2026، في لقاء يحمل الكثير من الإثارة والطموحات لكلا الفريقين.

مشوار الجيش الملكي إلى النهائي

نجح الفريق المغربي في الوصول إلى المباراة النهائية بعد تخطيه عقبة نهضة بركان في نصف النهائي، حيث قدم أداءً قويًا وحقق الفوز بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. ويأمل الجيش الملكي في مواصلة عروضه المميزة واستعادة أمجاد الكرة المغربية على الساحة القارية، خاصة أن الفريق يسعى للتتويج بلقبه الثاني في البطولة بعد سنوات طويلة من الغياب عن منصة التتويج الأفريقية.

صن داونز يبحث عن استعادة اللقب

في المقابل، يدخل ماميلودي صن داونز المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما أطاح بفريق الترجي الرياضي التونسي من نصف النهائي، عقب تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا بهدف دون رد في كل مواجهة. ويعتمد الفريق الجنوب أفريقي على خبراته الكبيرة في البطولة، إلى جانب امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

موعد المباراة والملعب المستضيف

تقام المواجهة المرتقبة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا، معقل فريق صن داونز، وذلك في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والثالثة عصرًا بتوقيت المغرب.

القناة الناقلة للمباراة

من المقرر أن تُبث المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS، والتي ستنقل أحداث اللقاء مباشرة لعشاق الكرة الأفريقية في مختلف أنحاء الوطن العربي.

صراع أفريقي منتظر

ويتوقع أن تشهد المباراة صراعًا قويًا بين الفريقين، في ظل رغبة كل طرف في تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب الحاسم. ويسعى الجيش الملكي للخروج بنتيجة تمنحه الأفضلية، بينما يطمح صن داونز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الاقتراب خطوة من التتويج القاري