الكشف عن حكام نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية عن استقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن طاقم حكام نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الجيش الملكي المغربي وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

ووفقا لصحيفة البطولة المغربية، فان لجنة الحكام أسندت إدارة لقاء الذهاب إلى الحكم الكونغولي جون جاك نادالا، ويعاونه كل من، جويليان نجيلا (مساعد أول)، جراديل مونيا (مساعد ثانٍ)، جيسي مويسي (حكم رابع)، فيما يتولى السوداني أحمد عبد العزيز مسؤولية تقنية الفيديو (VAR)، بمساعدة الليبي أحمد الشلماني والزامبية ديانا شيكوتشا.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا

تُقام مباراة الذهاب على ملعب «لوفتس فيرسفيلد» معقل صن داونز بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا يوم الأحد 17 مايو، في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ليبان يدير إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

يقود الحكم الصومالي عمر قرطان مباراة العودة، ويعاونه كل من:

أحمد ليبان عبدالرزاق (جيبوتي) – مساعد أول

ستيفان أونيانجو (كينيا) – مساعد ثانٍ

بيتر كاماكو (كينيا) – حكم رابع

ويتولى الغاني دانيال لاريا إدارة تقنية الفيديو (VAR)، بمساعدة طاقم من إسواتيني والنيجر.

موعد إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

تُقام مباراة الإياب على مركب مولاي عبد الله معقل الجيش الملكي بالعاصمة المغربية الرباط، يوم الأحد 24 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.