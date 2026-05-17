العبث بالمواقع الإلكترونية تحت طائلة العقاب.. كيف يحمي القانون الفضاء الرقمي؟

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات العبث بالمواقع الإلكترونية وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الذي وضع عقوبات صارمة بحق كل من يعبث بالمواقع الإلكترونية أو يعبث بتصميمها أو بياناتها فيما يلي:

نصت المادة 19 من القانون على معاقبة كل من يقوم دون وجه حق بإتلاف أو تعطيل أو إبطاء أو تشويه أو إخفاء أو تغيير تصميم موقع إلكتروني خاص بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعي، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حماية الفضاء الإلكتروني



يهدف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات إلى مواجهة جرائم الاختراق والاعتداء على شبكات الإنترنت، سواء الخاصة بالأفراد أو الجهات الاعتبارية، مع تعزيز الحماية القانونية للبيانات والمعلومات الحكومية وأنظمة الدولة من أي عبث أو تعطيل أو اختراق.

التوازن بين الاستخدام والحماية



كما يعمل القانون على تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وبين ضمان حماية البيانات والأنظمة الرقمية للدولة والأشخاص الاعتباريين من أي اعتداءات إلكترونية.

حماية الخصوصية الإلكترونية



أكد القانون كذلك على توفير الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة، بما يشمل المراسلات الإلكترونية، وعدم جواز إفشائها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب، بما يعزز حماية الحقوق الرقمية للمواطنين.