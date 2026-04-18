الزراعة تحذر المواطنين من صفحات ومواقع إلكترونية مضللة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا عاجلًا يحذر فيه المواطنين من وجود صفحات ومواقع إلكترونية مضللة على منصات التواصل الاجتماعي، تنتحل صفة الوزارة وتقوم بالإعلان عن بيع أو ترويج منتجات غذائية أو زراعية للمواطنين.

وتؤكد وزارة الزراعة بشكل قاطع أنه لا توجد أي صفحات رسمية تابعة لها أو لأي من قطاعاتها تقوم بعملية البيع أو الترويج للمنتجات نهائيًا عبر الإنترنت.

وتوضح الوزارة أن هذه الصفحات هي كيانات مضللة تستهدف استغلال المواطنين باسم الوزارة، مشددة على أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الجهات والأفراد القائمين على تلك الصفحات.

وتُهيب الوزارة بالمواطنين الراغبين في الحصول على منتجاتها الموثوقة وبأسعارها الرسمية، التوجه حصريًا إلى المنافذ الرسمية المعتمدة والوحيدة، وهي: منافذ البيع داخل مركز البحوث الزراعية والمحطات البحثية، مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي في كافة المحافظات، فضلا عن المنافذ المتنقلة التابعة للوزارة والتي تتواجد في الميادين العامة.

وتناشد وزارة الزراعة المواطنين بضرورة توخي الحذر والحيطة، والإبلاغ الفوري عن أي صفحات تنتحل صفة الوزارة أو تروج لمنتجات مجهولة المصدر.