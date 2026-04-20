الأعلى للإعلام يوافق على 10 تراخيص جديدة لمواقع إلكترونية وتطبيقات

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، خلال اجتماعه صباح اليوم، على منح التراخيص وتقنين الأوضاع لعدد 10 مواقع وتطبيقات إلكترونية، بعد مراجعة الملفات والتأكد من استيفاء المعايير والشروط القانونية والمهنية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، واستمرارًا لجهود تقنين أوضاع الكيانات الإعلامية وتعزيز الانضباط المهني للمحتوى الإلكتروني.

وشملت قائمة المواقع والتطبيقات التي تمت الموافقة على ترخيصها: مواقع «أرقام»، و«بروبرتي فايندر»، و«فجر اليوم»، و«اليوم»، و«المعلن» والتطبيق التابع له، و«المصدر»، و«مستنير نيوز»، و«الجورنال»، و«الرسالة العصرية الاقتصادية».

شارك في الاجتماع الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، ود. منى الحديدي، والكاتب الصحفي عادل حموده، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والمستشار عبدالسلام النجار، أعضاء المجلس، بحضور المستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، ومديرو العموم.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه يواصل دراسة وفحص الطلبات المقدمة من عدد من المواقع والتطبيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص في أقرب وقت ممكن، وذلك عقب استيفاء كافة الشروط القانونية والمعايير المنظمة.

كما أكد المجلس حرصه على الاستمرار في ضبط المشهد الإعلامي، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات مهنية، بما يسهم في ترسيخ بيئة إعلامية قائمة على حرية مسؤولة، ويكفل حق الجمهور في الحصول على محتوى إعلامي وصحفي يتسم بالنزاهة والمهنية العالية، وفقًا لأفضل المعايير الدولية، وبما يعكس ويحافظ على الهوية المصرية.