‎زيادة عدد الأندية بدوري أبطال أفريقيا.. اتحاد الكرة ينهي حالة الجدل

كشف الإعلامي جمال الغندور عن حقيقة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بشأن زيادة عدد الأندية المصرية المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا بداية من الموسم المقبل.

وأوضح الغندور، خلال تصريحاته عبر برنامج “ستاد المحور”، أن مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم أكدوا عدم وصول أي مخاطبات رسمية من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أو لجنة المسابقات التابعة له، تتضمن تعديل نظام البطولة أو زيادة عدد الفرق المشاركة من مصر إلى ثلاثة أندية.

وأشار الغندور إلى أن مسؤولي الجبلاية شددوا على استمرار بطولة دوري أبطال أفريقيا بنفس النظام المعمول به حاليًا، دون إجراء أي تعديلات تتعلق بعدد المقاعد المخصصة للأندية المصرية.

وأكد أن مصر ستواصل المشاركة بفريقين فقط في النسخة المقبلة من البطولة القارية، وفقًا للوائح الحالية المعتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهو ما ينهي حالة الجدل التي انتشرت مؤخرًا بشأن إمكانية منح مقعد إضافي للأندية المصرية.

وأضاف الإعلامي جمال الغندور أن كل ما يتم تداوله حول زيادة عدد الفرق المشاركة لا يتعدى كونه اجتهادات أو تكهنات إعلامية، خاصة في ظل عدم صدور أي بيان رسمي من الكاف بشأن تعديل نظام دوري الأبطال أو الكونفدرالية.

ويترقب عدد من الأندية المصرية موقف الاتحاد الأفريقي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الحديث المتكرر عن إمكانية تطوير البطولات القارية وزيادة عدد المشاركين، إلا أن المؤشرات الحالية تؤكد استمرار اللوائح كما هي دون تغيير.

وتتابع الأندية المصرية الكبرى تطورات الملف عن قرب، في ظل المنافسة القوية على حجز بطاقتي التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا، خاصة مع اشتعال المنافسة المحلية خلال الموسم الجاري، ورغبة أكثر من نادٍ في الظهور القاري خلال الموسم المقبل.