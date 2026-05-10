الزمالك يستفسر من اتحاد الكرة عن الموعد النهائي لحل أزمة إيقاف القيد

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن هناك تحركًا من مسئولي نادي الزمالك خلال الساعات الماضية للتواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل الاستفسار عن الموعد النهائي لسداد المستحقات الخاصة بقضايا إيقاف القيد التي يعاني منها النادي في الفترة الحالية

وأضاف عبر برنامج ستاد المحور:"جاء تواصل الزمالك مع اتحاد الكرة بهدف التأكد من وصول أي مخاطبات رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن المهلة المحددة لإنهاء الملف، خاصة في ظل تضارب الأنباء المتداولة حول الموعد النهائي، بين أن تكون المهلة حتى 31 مايو الجاري أو تمتد حتى الأول من يوليو المقبل".

ويترقب مسئولو الزمالك موقف الاتحاد المصري خلال الساعات المقبلة لحسم الجدل حول الموعد النهائي، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء أزمة القيد واستخراج الرخصة الإفريقية للمشاركة في البطولة القارية الموسم المقبل.