الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد خسارة الذهاب.. مهيب عبدالهادي: الزمالك قادر على التعويض في استاد القاهرة

علا محمد

علّق الإعلامي مهيب عبد الهادي على فوز فريق اتحاد العاصمة الجزائري على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت مساء أمس على ملعب 5 يوليو، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:
«الزمالك لا يستحق الهزيمة.. وقادر على التعويض في استاد القاهرة.. السعة الكاملة مطلوبة جدًا.. هاردلك للزمالك».

وتلقى الزمالك خسارة صعبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب 5 يوليو بالجزائر، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث حاول الزمالك الخروج بنتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في القاهرة، إلا أن الفريق الجزائري نجح في خطف هدف الفوز خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، عن طريق ركلة جزاء حسمت المواجهة لصالح أصحاب الأرض.

وشهدت المباراة حالة من الحذر الدفاعي بين الطرفين، مع تبادل المحاولات الهجومية طوال شوطي اللقاء، لكن اللمسة الأخيرة غابت عن لاعبي الزمالك، في الوقت الذي استغل فيه اتحاد العاصمة الفرصة الأهم ليحقق أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب.

مهمة صعبة تنتظر الزمالك في القاهرة

وبات الزمالك مطالبًا بتحقيق الفوز بفارق هدفين خلال مباراة العودة من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق للفريق الأبيض حصد البطولة في نسختي 2019 و2024 على حساب نهضة بركان المغربي.

ويسعى الزمالك لاستغلال عاملي الأرض والجمهور على استاد القاهرة الدولي، من أجل تعويض خسارة الذهاب والعودة إلى منصات التتويج القارية، خاصة أن الفريق يمتلك خبرات كبيرة في المباريات النهائية الأفريقية.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة

ومن المقرر أن يستضيف الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم السبت الموافق 16 مايو 2026، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، والسابعة مساءً بتوقيت الجزائر، وسط ترقب جماهيري كبير لحسم بطل البطولة القارية.

