الزمالك يُؤجّل الحسم للقاهرة| ومعتمد جمال يؤكد: سنقاتل حتى النهاية.. والدعم الجماهيري سيكون كلمة السر

رفع معتمد جمال، المدير الفني لفريق الزمالك، شعار التحدي بعد خسارة فريقه أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أن الفريق الأبيض قادر على العودة بقوة في مباراة الإياب المقرر إقامتها بالقاهرة.

وقال معتمد جمال إن المواجهة كانت صعبة للغاية وحُسمت بتفاصيل صغيرة، موضحًا أن الزمالك قدم مباراة تكتيكية جيدة، خاصة في الجانب الدفاعي، واعتمد على الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة واضحة على مرمى الفريق الجزائري.

وأضاف أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا طوال اللقاء، وكانوا على قدر المسؤولية، مشددًا على أن الفريق كان يستحق الخروج بنتيجة أفضل، في ظل الفرص التي أتيحت له خلال المباراة.

وأبدى المدير الفني استغرابه من بعض القرارات التحكيمية التي شهدها اللقاء، وعلى رأسها إلغاء هدف عدي الدباغ، بالإضافة إلى طرد محمود بنتايج، مؤكدًا أنه لا يرغب في التوسع في الحديث عن التحكيم حتى لا يتعرض لعقوبات.

وأكد جمال أن مباراة العودة ستكون مختلفة تمامًا، خاصة مع الدعم الجماهيري المنتظر في استاد القاهرة، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يعمل حاليًا على تجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا من أجل العودة في النتيجة وتحقيق اللقب.

وأوضح أن طريقة لعب الزمالك تختلف من مباراة لأخرى وفقًا لطبيعة المنافس ونقاط القوة والضعف لديه، مؤكدًا أن اتحاد العاصمة فريق قوي ويملك خبرات كبيرة، لكن الزمالك أيضًا يمتلك لاعبين أصحاب خبرات قادرين على التعامل مع المباريات الكبرى.

وشدد المدير الفني على أن الفريق لن يستسلم، وأن الجميع داخل الزمالك يؤمن بقدرته على قلب النتيجة في لقاء العودة، مؤكدًا أن اللاعبين سيقاتلون حتى اللحظة الأخيرة من أجل حصد البطولة وإهدائها لجماهير القلعة البيضاء.

واختتم معتمد جمال تصريحاته بتوجيه الشكر للجماهير الجزائرية على حسن الاستقبال والروح الرياضية، كما أشاد بجماهير الزمالك التي حرصت على دعم الفريق في الجزائر، متعهدًا ببذل أقصى جهد لإسعادهم في مباراة الإياب.