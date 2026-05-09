حلم الهروب من الكونفدرالية.. سيناريوهات تأهل الأهلي لدوري أبطال أفريقيا

يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي لمواجهة المصري البورسعيدى بالجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج بالدوري المصري على ستاد برج العرب بالاسكندرية.

وكان فريق الأهلي قد حقق الفوز أمام إنبي، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج بالدوري المصري الممتاز.

ولدى الأهلي عدد من السيناريوهات للهروب من الكونفدرالية والتاهل لدوري ابطال افريقيا، حيث يحتاج الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة أمام المصري

سيناريوهات تأهل الأهلي إلى دوري أبطال إفريقيا



-تحقيق الفوز أمام المصري، مع تعادل بيراميدز في الجولة الأخيرة.



-فوز الأهلي على المصري، مع خسارة بيراميدز.



-فوز الأهلي على المصري، مع خسارة الزمالك.

وتنطلق المباراة يوم الاربعاء الموافق 20 مايو في تمام الساعه الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.