احذر يا زمالك.. اتحاد العاصمة يتسلح بـ"الخبرة والنشوة والملعب" قبل نهائي الكونفدرالية

لا يدخل نادي اتحاد العاصمة نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام الزمالك باعتباره مجرد طرف في مباراة ذهاب عادية بل كفريق يبدو وكأنه جمع كل عناصر التفوق المعنوي والفني في توقيت واحد قبل واحدة من أهم مواجهاته القارية خلال السنوات الأخيرة.

المواجهة التي تلعب على ملعب 5 يوليو في الجزائر فى العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة لا تحمل فقط طموح التتويج باللقب الثاني في تاريخ النادي بل تعكس أيضاً رغبة واضحة في تثبيت هوية فريق بات يعرف جيداً طريق النهائيات الأفريقية وكيفية التعامل معها بأعصاب أكثر هدوءاً مما يبدو على الورق.

نهائي جديد في سجل لا يعرف الخوف

اتحاد العاصمة يدخل المباراة وهو يحمل خلفه سجلًا ثقيلًا من الخبرات النهائية ليس فقط على مستوى البطولة الحالية بل عبر تاريخه في المسابقات المحلية والقارية.

الفريق الجزائري خاض نهائيات عديدة أبرزها نهائي دوري أبطال أفريقيا 2015 ونهائي الكونفدرالية 2023 الذي انتهى بتتويجه باللقب وهو ما يمنحه أفضلية نفسية مهمة في التعامل مع لحظات الضغط.

هذا التاريخ لا يقرأ كأرقام فقط بل كذاكرة تراكمية تصنع فارقاً في مثل هذه المواجهات حيث يصبح الفريق أكثر قدرة على التعامل مع التفاصيل الصغيرة التي تحسم النهائيات عادة.

لامين نداي.. مدرب يعرف طريق البطولات

واحدة من أهم نقاط قوة اتحاد العاصمة في هذه المرحلة تتمثل في وجود المدرب السنغالي لامين ندياي الذي لا يدخل المباراة بخبرة محلية فقط بل بتاريخ طويل في القارة الأفريقية.

المدرب سبق له التتويج بدوري أبطال أفريقيا مع تي بي مازيمبي وخوض نهائي كأس العالم للأندية 2010 إلى جانب خبراته المتعددة في أكثر من دولة أفريقية وهو ما يمنحه قدرة واضحة على قراءة مباريات النهائيات بطريقة مختلفة.

منذ توليه المسؤولية الفنية قبل أشهر قليلة تغير شكل الفريق الجزائري بشكل لافت سواء من حيث التنظيم الدفاعي أو القدرة على التحول السريع وهو ما جعل الفريق يبدو أكثر نضجاً في اللحظات الحاسمة.

نشوة التتويج المحلي

يدخل اتحاد العاصمة المباراة وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد تتويجه مؤخراً بلقب كأس الجزائر في إنجاز أعاد الثقة داخل الفريق قبل النهائي الأفريقي مباشرة.

هذا التتويج لا يمثل بطولة محلية فقط بل دفعة نفسية مهمة خصوصاً أن الفريق نجح في الفوز على خصم قوي في النهائي ما عزز الإحساس داخل غرفة الملابس بأن الفريق جاهز للخطوة الأكبر.

في مثل هذه المراحل من الموسم لا تكون الحالة الذهنية أقل أهمية من الجوانب الفنية وهو ما يبدو أن اتحاد العاصمة يستفيد منه بشكل واضح قبل مواجهة الذهاب.

سلاح لا يقل خطورة عن اللاعبين

العامل الثالث والأكثر تأثيراً هو اللعب على أرضه ووسط جماهيره في ملعب 5 يوليو الذي يُتوقع أن يمتلئ عن آخره في ليلة النهائي.

الجماهير الجزائرية تضع آمالاً كبيرة على الفريق وهو ما قد يحول الملعب إلى ضغط هائل على المنافس قبل أن يكون دعماً لفريقها فقط.

وجود أكثر من 50 ألف مشجع في المدرجات يعني أن الزمالك لن يواجه فريقاً فقط بل أجواء كاملة مصممة لصناعة التفوق النفسي للفريق المضيف وهو عنصر غالباً ما يصنع الفارق في مباريات الذهاب تحديداً.

الزمالك أمام اختبار مختلف

في المقابل يدخل الزمالك المباراة وهو يعلم أن مواجهة اتحاد العاصمة لن تكون مجرد اختبار فني بل مواجهة أمام فريق يمتلك ذاكرة بطولات واضحة ومدرب يعرف جيداً كيف تُدار النهائيات وجماهير تصنع ضغطاً متواصلاً طوال 90 دقيقة.

ولهذا يبدو التحذير واقعياً أكثر منه عنواناً إنشائياً؛ فالمباراة لن تُحسم فقط بالمهارات الفردية أو القيمة التسويقية بل بمَن ينجح في إدارة التفاصيل الصغيرة داخل أجواء مشحونة.

التشكيل المتوقع

ويدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل لقاء العودة خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق خلال مشواره في البطولة القارية هذا الموسم.

مشوار الفريقين إلى النهائي

وكان الزمالك قد نجح في حجز بطاقة التأهل إلى نهائي الكونفدرالية بعدما تخطى عقبة فريق أوتوهو الكونغولي في الدور نصف النهائي عقب الفوز بمجموع المباراتين ليواصل الفريق الأبيض عروضه القوية قارياً.

على الجانب الآخر تمكن اتحاد العاصمة الجزائري من الوصول إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على فريق أولمبيك آسفي المغربي ليضرب موعداً نارياً مع الزمالك في نهائي عربي خالص ينتظره عشاق الكرة الإفريقية.

ثنائي هجومي يقود الزمالك

واستقر معتمد جمال على الاعتماد على الثنائي الهجومي ناصر منسي وعدي الدباغ في الخط الأمامي أملاً في استغلال السرعات والقدرات الهجومية للاعبين من أجل تهديد دفاع الفريق الجزائري مبكراً.

كما يراهن المدير الفني على خبرات عبدالله السعيد في وسط الملعب إلى جانب القوة الدفاعية التي يمثلها الثنائي محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام اتحاد العاصمة

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج حسام عبد المجيد محمود الونش محمد إسماعيل.

خط الوسط: عبدالله السعيد أحمد فتوح مع مفاضلة بين ربيع ومحمد شحاتة للمشاركة الأساسية.

خط الهجوم: عدي الدباغ ناصر منسي شيكو بانزا.

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة مميزة خارج ملعبه تسهل مهمته قبل مواجهة الإياب وسط تطلعات جماهيره لاستعادة اللقب القاري وإضافة بطولة جديدة إلى خزائن النادي الأبيض