الزمالك واتحاد العاصمة.. تاريخ المواجهات العربية في نهائي الكونفدرالية

يترقب عشاق الكرة الإفريقية مواجهة قوية تجمع بين الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في لقاء يحمل طابعا عربيا خالصا للمرة العاشرة في تاريخ البطولة. 

وتقام مباراة الذهاب مساء اليوم السبت في الجزائر، وسط طموحات كبيرة من الفريقين لحصد اللقب القاري.

سيطرة عربية على البطولة

شهدت السنوات الأخيرة هيمنة واضحة لأندية شمال إفريقيا على بطولة الكونفدرالية، خاصة أندية المغرب ومصر وتونس والجزائر، التي أصبحت الحاضر الأبرز في الأدوار النهائية.

وتتصدر الأندية المغربية قائمة الأكثر ظهورا في النهائي، بعدما سجلت 11 مشاركة، نجحت خلالها في حصد اللقب 8 مرات، بينها 4 بطولات جاءت على حساب أندية عربية. كما ظهرت الأندية الجزائرية في النهائي 4 مرات، حققت خلالها لقبا وحيدا عبر اتحاد العاصمة عام 2023 أمام يانج أفريكانز التنزاني.

أما الأندية المصرية، فقد شاركت في النهائي 4 مرات، ونجحت في الفوز بالبطولة 3 مرات، بواقع لقبين للزمالك ولقب للأهلي، بينما جاءت خسارة بيراميدز أمام نهضة بركان كالهزيمة الوحيدة للفرق المصرية في النهائي.

أبرز النهائيات العربية

بدأت المواجهات العربية في نهائي الكونفدرالية عام 2006 بين النجم الساحلي والجيش الملكي، ثم تواصل الحضور العربي في عدة نسخ، أبرزها تتويج الصفاقسي مرتين متتاليتين، وفوز الفتح الرباطي والمغرب الفاسي باللقب.

كما شهدت البطولة مواجهات قوية بين الأندية المغربية والمصرية، أبرزها تتويج الزمالك على حساب نهضة بركان في نسختي 2019 و2024، بينما حصد نهضة بركان لقب 2020 أمام بيراميدز، وتوج الرجاء المغربي على حساب شبيبة القبائل في نهائي 2021.

مواجهة مختلفة للزمالك

يمثل نهائي هذا الموسم تحديا جديدا للزمالك، إذ تعد هذه المرة الأولى التي يخوض فيها الفريق الأبيض نهائي الكونفدرالية أمام فريق غير مغربي، بعدما كانت جميع نهائياته السابقة في البطولة أمام أندية المغرب

