أمير هشام: توروب أصر على مشاركة شوبير في حراسة مرمى الأهلي أمام الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي كان قاب قوسين أو أدنى من المشاركة في لقاء الزمالك، وكان هذا الاتجاه لدى ييس توروب المدير الفني عقب بعض الأخطاء التي وقع فيها مصطفى شوبير خلال عدد من المباريات الحاسمة في بطولة الدوري.

مشاركة مصطفى شوبير بدلاً من الشناوي

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: كان هناك استقرار على وجود الشناوي أساسيًا في لقاء القمة، ومشاركة مصطفى شوبير في اللقاء لأسباب تتعلق بالمدير الفني ييس توروب فقط وهو أصر على مشاركة شوبير في النهاية.

وأضاف: مصطفى شوبير ظهر بشكل طيب في لقاء القمة ونجح في التصدي لركلة الجزاء من حسام عبدالمجيد.