هيكلة جديدة لقطاع كرة القدم.. الأهلي سيوجه الشكر لـ وليد سليمان

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي سيعلن عن الهيكلة الإدارية الخاصة بقطاع كرة القدم يوم 21 أو 22 مايو الجاري، وذلك عقب ختام بطولة الدوري المصري مباشرة.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: الأهلي سيعلن عن الهيكلة كاملة، وستشهد بعض الأمور الهامة للغاية، سواء على مستوى الفريق الأول أو قطاع الناشئين.

توجيه الشكر لـ وليد سليمان

وأضاف: سيتم توجيه الشكر رسميًا لـ وليد سليمان عن الفترة التي قضاها داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. وسيرحل أيضًا 90% من المدربين في القطاع.

وأشار إلى أن الأهلي سيتجه للاعتماد على الأجانب في قطاع الناشئين سواء في الإدارة أو منصب المدير الفني، لأن النادي يتجه للاعتماد على أبناء النادي خلال 5 سنوات قادمة، والتقليل من الانفاق على الصفقات، والأمر يتطلب تخطيط جيد على مستوى القطاع.