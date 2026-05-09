محمد أبو العلا: الزمالك يواجه صعوبات ويجب الحفاظ على تكافؤ الفرص

علق الإعلامي محمد أبو العلا خلال تقديمه برنامج “زملكاوي” عبر قناة الزمالك، على ما يتم تداوله مؤخرًا بشأن أجواء المنافسة في الدوري المصري، مؤكدًا أن هناك أمورًا تثير الجدل في توقيت حساس قبل مباريات حاسمة.

وقال أبو العلا إنه كان يتمنى عدم فتح هذا الملف في الوقت الحالي نظرًا لأهمية المباريات المقبلة، لكنه اضطر للرد خاصة مع ظهور تصريحات من داخل بعض الأندية، معتبرًا أن ذلك بمثابة “جرس إنذار” يجب التعامل معه بجدية.

وأشار إلى أن هناك حديثًا متزايدًا عن وجود مكافآت وتحفيزات لصالح بعض المنافسين في مباريات معينة، وهو ما وصفه بأنه أمر يثير علامات استفهام، خاصة أنه يتزامن مع مرحلة حاسمة من المنافسة على لقب الدوري.

وأضاف أن الموسم الحالي يشهد منافسة قوية وممتعة حتى اللحظات الأخيرة، وكان من الأفضل التركيز على دعم مبدأ اللعب النظيف والاحتفال بالمنافسة الشريفة بدلًا من إثارة مثل هذه الأمور خارج إطار المستطيل الأخضر.

أزمات الزمالك

وأكد أبو العلا أن الزمالك، رغم ما يمر به من أزمات، يواجه تحديات كبيرة داخل وخارج الملعب، ما يجعل طريق المنافسة أكثر صعوبة، على حد وصفه.

واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة التزام الإعلام بدور إيجابي في تهدئة الأجواء، مع الالتزام بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” التي تنص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع أي ممارسات تؤثر على نزاهة المنافسة