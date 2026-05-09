إعلامي يزف خبرًا سارًا لجماهير الزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

انتظم البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال المران الذي أقيم امس الجمعة، على ستاد 5 يوليو في إطار استعدادات الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب الإعلامي مينا ماهر عبر حسابه علي فيسبوك "رسمياً - خوان بيزيرا يشارك في التدريبات الجماعية استعداداً لنهائي الكونفدرالية ويصبح جاهز للمشاركة"

يأتي ذلك بعدما تعرض اللاعب للإصابة في مباراة سموحة الأخيرة في الدوري على مستوى الحوض، وشارك اللاعب في الفقرة البدنية في بداية المران، قبل أن يتواجد في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية.

موعد مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائرى في نهائي الكونفدرالية

يواجه الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية فى ملعب 5 جويلية بالجزائر فى تمام العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، بينما ستكون مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم السبت الموافق 16 مايو الجاري، بتمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري كونها تمتلك حقوق بث مباريات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، وتّذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD.