الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إعلامي: في الأغلب خوان بيزيرا على مقاعد البدلاء غدًا

باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة بشأن اللاعب خوان بيزيرا نجم الزمالك ومشاركته في مباراة اتحاد العاصمة في الجزائر.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"على الأغلب.. خوان بيزيرا سيكون على مقاعد البدلاء غدًا، ولن يشارك إلا إذا شعر معتمد جمال بالحاجة إلى ذلك".

وكان قد أكد أحمد جعفر، لاعب الزمالك والكرة المصرية السابق، أن قرار المدير الفني كابتن معتمد بإبقاء خوان بيزيرا على دكة البدلاء في لقاء سموحة السابق كان قرارًا صائبًا، مشيرًا إلى أن الدفع به أساسيًا كان قد يعرضه للإصابة، بينما مشاركته كبديل جاءت مثمرة وساهمت في تحقيق الفوز.

وقال أحمد جعفر خلال استضافته في برنامج “يا مساء الأنوار” مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر، إن الجهاز الفني من المرجح ألا يجازف باللاعب في مباراة الذهاب أمام اتحاد العاصمة، مع الاتجاه لتجهيزه لمباراة الإياب وكذلك مواجهة سيراميكا.

وأضاف أن خوان بيزيرا يُعد اللاعب الأكثر خطورة في صفوف الزمالك، موضحًا أن الفريق كان يعول كثيرًا على شيكو بانزا، لكن مستواه لم يكن ثابتًا بالشكل المطلوب، في ظل عدم وجود بديل بنفس الإمكانيات الفنية والبدنية.

وأشار إلى أن آدم كايد لاعب جيد، لكنه لا يتم الاعتماد عليه بشكل أساسي داخل الفريق.

واختتم حديثه بأن الاستعجال في الحكم على بعض اللاعبين أثر سلبًا على مستوى ناصر منسي، الذي تأثر بغياب التسجيل وانعكس ذلك على أدائه في آخر مباراتين.

بالصور

