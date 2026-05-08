إعلامي : كايد والدباغ مستمران مع الزمالك في الموسم الجديد

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إدارة الزمالك لديها رغبة في استمرار آدم كايد وعدي الدباغ في الموسم المقبل، خصوصا مع ارتفاع مستوى الثنائي بشكل واضح.

موقف نجوم الزمالك

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس الذي يبث على قناة Modern Mti: الدباغ يقدم مستوى مميز منذ بداية الموسم، وآدم كايد أيضا يوجد قناعة كبيرة بوجوده، رغم أنه لم يشارك أساسيًا في العديد من المباريات.

وأضاف: عدي الدباغ تطور كثيرا مع الزمالك وله دور أساسي مؤخرا في انتصارات الفريق الأبيض.

وأشار إلى أن آدم كايد تعرض للإصابة التي أبعدته عن الملاعب، لذلك غاب عن العديد من المباريات، لكن نسبة بقائه كبيرة في الموسم المقبل.