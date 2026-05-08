كوكتيل كونترباص يجمع البيانو والهارب والفيولينة بالأوبرا

فى أمسية تتجسد فيها روح التنوع الموسيقى نظمت دار الأوبرا المصرية حفلا بعنوان "كوكتيل كونترباص" لكل من نيرمين إسماعيل (كونترباص) وأمير عوض (بيانو) بمشاركة نخبة من ضيوف الشرف هم ياسر الصيرفى(فيولينة)، أميرة حامد (هارب)، محمد صلاح (تشيللو)، عمرو سيف - أمانى يوسف - فرح إبراهيم - فرح عصام (كونتر باص) وذلك فى السابعة والنصف مساء الجمعة 8 مايو على المسرح الصغير.

جاء البرنامج فى صورة حوار موسيقى ثرى تتقاطع خلاله إمكانات آلة الكونترباص مع البيانو والهارب والفيولينة من خلال باقة مختارة لكبار المؤلفين الموسيقيين العالميين والمصريين منهم فيفالدى، تشايكوفسكى، جمال أسعد، باخ، مونتى، سان سانس، محمد سعد باشا، روسينى وغيرهم .

عكس الحفل الرسالة الإبداعية لدار الأوبرا التى تسعى لإثراء التجربة السمعية للجمهور، ويبرز قدرة الموسيقى الكلاسيكية على الجمع بين التراث العالمي والإبداع العربى على مسار نشر قيم الجمال فى المجتمع .