أشرف زكي ولميس الحديدي وممدوح عباس يصلون لتوديع هاني شاكر

وصل منذ قليل الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين والفنان سامح الصريطي والإعلامية لميس الحديدي، وممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الاسبق، الي مسجد أبو شقة بمدينة 6 أكتوبر، لحضور جنازة الفنان هاني شاكر.

يُعد هاني شاكر، أو «أمير الغناء العربي» كما يُلقب، واحدًا من أهم الفنانين في تاريخ الغناء المصري.

وعلى الرغم من نجاحه الكبير في مجال الغناء، فإن الفنان الراحل قدّم نفسه كممثل في عدد من الأعمال، نستعرضها في السطور التالية:

أعماله في السينما والمسرح

قدّم هاني شاكر بطولة أربعة أفلام سينمائية، هي:

• فيلم «هذا أحبه وهذا أريده» عام 1975، أمام نورا وحمدي حافظ.

• فيلم «عايشين للحب» بطولة نيللي، وإخراج أحمد ضياء الدين.

• فيلم «عندما يغني الحب» أمام عادل إمام وصفاء أبو السعود، وإخراج نيازي مصطفى.

• والفيلم الرابع هو «سيد درويش».

وعلى خشبة المسرح قدّم تجربتين، هما:

• مسرحية «سندريلا والمداح» بطولة نيللي وحسن حسني ومحمد نجم، ومن تأليف بهجت قمر، وإخراج حسن الشامي.

• مسرحية «مصر بلدنا