الأهلي يهزم الاتحاد 68 - 66 ويتقدم في سلسلة نهائي دوري أليانز لكرة السلة

حقق فريق كرة السلة بالنادي الأهلي، الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 68-66، في أولى مباريات الدور النهائي ببطولة دوري أليانز لكرة السلة للرجال للموسم الرياضي 2025-2026، والتي أقيمت على صالة برج العرب بالإسكندرية.
وتقام مباريات الدور النهائي بنظام best of 5 حيث يحصل على اللقب الفريق الفائز في 3 مباريات.
وجاءت نتائج الفترات كالتالي:
11-14 لصالح الاتحاد السكندري
26-35 لصالح الاتحاد السكندري
46-53 لصالح الاتحاد السكندري
68-66 لصالح الأهلي
وتقام المواجهة الثانية بين الفريقين يوم الأحد الموافق العاشر من مايو في الثامنة مساءً أيضًا على صالة برج العرب بالإسكندرية.
أما المواجهة الثالثة فستجمع بين الفريقين في صالة الدكتور حسن مصطفى يوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من مايو في الثامنة مساءً، بينما تقام المباراة الرابعة، في حالة اللجوء لها، في نفس الصالة يوم الجمعة الخامس عشر من مايو في الثامنة مساءً.
وأخيرًا، في حالة اللجوء لمباراة خامسة، فستقام في صالة برج العرب بالإسكندرية يوم الأحد الموافق السابع عشر من مايو في تمام الخامسة مساء.