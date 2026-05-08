مفاجأة في التشخيص النهائي لـ إصابة إمام عاشور

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة بشأن التشخيص النهائي لإصابة إمام عاشور، ومدة غيابه.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"التشخيص النهائي لإصابة إمام عاشور كدمة قوية شديدة في الركبة.. واللاعب سيخضع لراحة لمدة 7 أيام وسيلحق بمواجهة المصري وبالتأكيد تجمع المنتخب لكأس العالم".

ويخضع إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الأيام المقبلة، من أجل تجهيزه للحاق بمواجهة المصري البورسعيدي في ختام منافسات الدوري الممتاز.

وكان اللاعب تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي الأخيرة أمام إنبي، حيث أثبت التشخيص المبدئي تعرضه لكدمة قوية في الركبة، تسببت في شعوره بآلام شديدة عقب اللقاء.