بسبب الإصابة.. إمام عاشور يحصل على راحة لمدة أسبوع

كشف الإعلامي أمير هشام عن مدة الراحة التي حصل عليها إمام عاشور لاعب الأهلي؛ بعد إصابته الأخيرة.

وكتب أمير هشام عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "إمام عاشور يحصل على راحة لمدة أسبوع قبل العودة تدريجيًا للمشاركة في تدريبات الأهلي".

ويخضع إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الأيام المقبلة، من أجل تجهيزه للحاق بمواجهة المصري البورسعيدي في ختام منافسات الدوري الممتاز.

وكان اللاعب تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي الأخيرة أمام إنبي، حيث أثبت التشخيص المبدئي تعرضه لكدمة قوية في الركبة، تسببت في شعوره بآلام شديدة عقب اللقاء.