التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مواجهة المقاولون العرب والجونة بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي المقاولون العرب والجونة وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين، ضمن الجولة التاسعة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز على ملعب الجبل الأخضر.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهاز الفني لفريقي المقاولون العرب والجونة التشكيل الرسمي للمباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة 8 مايو 2026، ضمن الجولة التاسعة من مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز على ملعب الجبل الأخضر.

تشكيل المقاولون العرب

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: محمد حامد - إسلام عبد اللاه - عمر الوحش - نادر هشام

خط الوسط: محمد عادل - جواكين اوجيرا - أحمد مجدي كهربا

خط الهجوم: شكري نجيب - محمد سالم - حسين فيصل

تشكيل الجونة

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: صابر الشيمي، أحمد عبد الرسول، خالد صديق، عبد الجواد تعلب

خط الوسط: نور السيد، محمد محمود، عمر الجزار

خط الهجوم: مروان محسن، أحمد جمال، محمد عماد

يحتل المقاولون المركز التاسع بـ 29 نقطة، بينما يحل الجونة رابعاً بـ 39 نقطة في مجموعة البقاء.