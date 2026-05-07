قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمزا للقيم المصرية الأصيلة.. مصطفى بكري يرثي الفنان هاني شاكر بكلمات مؤثرة
ملكة جمال مصر تكشف تفاصيل مطاردة مرعبة: كان يعتقد أنه ياسر جلال ويطلب الزواج مني في الشارع
مصطفى بكري: موقف مصر الداعم للخليج ثابت ولا يقبل التشكيك
ملكة جمال مصر تكشف تفاصيل صادمة عن “المهووس”: كان يهددني بالظهور أمامي خلال دقائق
ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية CRYSTAL SERENITY وعلى متنها 752 سائحًا
غرامته تصل إلى 50 ألف ريال.. مفتي الجمهورية: الحج دون تصريح رسمي مخالف للشريعة
ماذا قال النبي عن سورة الكهف يوم الجمعة؟
ظهور أول إصابة مؤكدة بفيروس هانتا في إسرائيل
رعب عالمي من هانتا.. 12 دولة تحت التهديد بعد وصول 29 شخصا خالطوا ضحايا سفينة الرعب
مع اقتراب انتهاء التعاملات.. سعر الريال السعودي والدينار الكويتي مساء اليوم..اعرف التفاصيل
الكاف يستقر على عدم زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال
هند الضاوي: ترامب يسير على نهج الصين في إدارة علاقاته مع العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المقاولون العرب يهنيء بترول أسيوط بعد صعوده للدوري الممتاز

المقالون العرب
المقالون العرب
إسلام مقلد

يتقدم مجلس إدارة نادى المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، بخالص التهنئة لنادي بترول أسيوط مجلس إدارة، وجهازًا فنيا، ولاعبين، وجمهور محافظة أسيوط بعد صعود الفريق للدورى الممتاز.

وأرسل مجلس إدارة المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، والمهندس محمد عادل فتحى، نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على الكرة برقية تهنئة لمجلس إدارة نادي بترول أسيوك، متمنيا له التوفيق في محطاته المقبلة.

صعود بترول أسيوط للممتاز

عاد بترول أسيوط رسميا إلى الدوري الممتاز بعد غياب 16 عاما.

وتعادل بترول أسيوط أمام مضيفه المنصورة في الجولة الـ 33 لدوري المحترفين، ليرتفع رصيده إلى 57 نقطة، ليضمن التأهل للدوري الممتاز قبل جولة من النهاية.

وبات بترول أسيوط ثاني المتأهلين للدوري الممتاز، بعد القناة الذي ضمن الصدارة.

ويعد ذلك الموسم الرابع الذي يتواجد فيه بترول أسيوط في الدوري الممتاز.

وسبق أن تأهل بترول أسيوط للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه موسم 2006 -2007 وهبط في نفس الموسم.

وتأهل مجددا موسم 2008- 2009 ونجح في البقاء، قبل خوض موسم 2009 -2010 والذي شهد هبوطه ليكون الموسم الأخير للفريق في الدوري الممتاز، قبل العودة هذا الموسم.

ويشهد الصراع على المقعد الثالث في الممتاز، منافسة شديدة بين 4 فرق.

وتعادل أبو قير للأسمدة أمام الترسانة سلبيا دون أهداف، فيما حقق لافيينا فوزا كبيرا أمام الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة.

وفي الجولة ذاتها، فرط مسار في فرصة المنافسة على التأهل بعد الخسارة أمام ديروط بنتيجة 2-0.

فيما تمسك بروكسي بأمل التأهل للدوري الممتاز بعد الفوز أمام القناة بنتيجة 2-1.

وبات الترتيب قبل الجولة الأخيرة كالتالي:

أبو قير للأسمدة 55 نقطة

لافيينا 53 نقطة

مسار 52 نقطة

بروكسي 52 نقطة

وتشهد مباريات الجولة الأخيرة المواجهات التالية:

أبو قير للأسمدة × راية

لافيينا × السكة الحديد

الداخلية × بروكسي

وي × مسار

كما خسر أسوان بهدفين نظيفين أمام الداخلية في الجولة الـ33 لدوري المحترفين، ليتأكد هبوطه رسميا لدوري الدرجة الثانية.

وتوقف رصيد أسوان عند 25 نقطة، مبتعدا عن طنطا الذي يسبقه في جدول الترتيب بعدما حقق الأخير الفوز برباعية مقابل هدف أمام راية صاحب المركز الأخير.

طنطا رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الـ17 ليتأكد بقاءه الموسم المقبل في دوري المحترفين.

وسيقام دوري المحترفين الموسم المقبل من 20 فريقا، بعد هبوط 4 فرق من الدوري الممتاز، وصعود 3 فرق فقط بدلا منهم.

كما يهبط فريقين إلى الدرجة الثانية، فيما يصعد 3 فرق بدلا منهم.

نادى المقاولون العرب المقاولون العرب المهندس محسن صلاح نادي بترول أسيوط بترول أسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

هانتا

رعب سفينة الموت.. بيان عاجل من الصحة الإسرائيلية بشأن ظهور فيروس هانتا

الدعم النقدي

موعد تطبيق الدعم النقدي 2026.. رسميا أسباب وآليات التحول من الدعم العيني

الدعم

الحكومة تقترب من الدعم النقدي.. موعد بدء تطبيق المنظومة الجديدة

البيض

انخفاض 50 جنيهًا للكرتونة.. تراجع أسعار البيض رغم ارتفاع الدواجن

الإنترنت الأرضي

تخفيض أقل باقة إلى 150 جنيهًا.. أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة في مصر

خالد الغندور

خالد الغندور يفجّر مفاجأة بشأن حكم مباراة الزمالك وسيراميكا الحاسمة

المصرية

أسعار جديدة لباقات الإنترنت من المصرية للاتصالات.. تفاصيل

ترشيحاتنا

وزارة التربية والتعليم

مفيش حد أكبر مني| تفاصيل خناقة "متابع تعليم القاهرة" أثناء جولته بمدرسة في المعصرة

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يؤكد :حماية الآثار والحفاظ عليها على رأس أولويات الدولة المصرية

احمد موسي

أحمد موسى: زيارة الزعيمان السيسي وبن زايد لـ«مفرزة المقاتلات المصرية» في الإمارات رسالة تخرص الألسنة

بالصور

مضيفة طيران ضحية لـ"هانتا".. خالطت أحد المصابين.. ما هي أعراض المرض وخطورته

نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”
نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”
نقل مضيفة طيران للمستشفى للاشتباه بإصابتها بفيروس “هانتا”

عادة ترتكبها النساء أثناء النوم ترفع خطر الجلطات وأمراض القلب.. دراسة تحذر

الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة
الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة
الشخير عند النساء علامة مرضية خطيرة

الحزن يخيم على نجل هاني شاكر ووالدته خلال عزاء والده |صور

نجل هانى شاكر
نجل هانى شاكر
نجل هانى شاكر

المجلس القومي للمرأة بالشرقية ينفذ 7 دورات للتثقيف المالي استفاد منها 210 سيدات وفتيات

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

فيديو

عزاء هانى شاكر

ترتيبات مكثفة داخل مسجد أبو شقة تمهيدًا لعزاء الفنان هاني شاكر

جليس لكلب بـ75 ألف دولار

جليس لكلب بـ75 ألف دولار .. أغرب وظيفة براتب خرافي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: معادلة الردع الجديدة.. كيف انكسر احتكار واشنطن لقدرة التصعيد في الشرق الأوسط

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: رسائل الرئيس المباشرة لـ "الحلفاء والخصوم".. ماذا يحدث بين القاهرة وأبوظبي؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: بين الدين والسياسة.. سيكولوجيا سموتريتش

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: احتياجان في قلب رجل.. وامرأة واحدة لا تكفي

المزيد