المقاولون العرب يعبر طلائع الجيش بثنائية في الدوري المصري

حقق فريق المقاولون العرب فوزا مستحقا علي حساب طلائع الجيش بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب إستاد ذئاب الجبل في الجولة السادسة والعشرون ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وافتتح المقاولون العرب التهديف في الدقيقة 44، عن طريق محمد اسماعيل حمدان.

وأضاف المقاولون العرب الهدف الثاني في الدقيقة 78، عن طريق مصطفى جمال.

وبهذه النتيجة يقفز المقاولون العرب الي المرتبة الثامنة برصيد 26 نقطة، وتجمد طلائع الجيش في المركز السادس برصيد 29 نقطة.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

خط الدفاع: محمد حامد – حسن حسين شاكوش – نادر هشام – احمد مجدي كهربا

خط الوسط: عمر الوحش – محمد عادل – أحمد نادر حواش

خط الهجوم: محمد سالم – شكري نجيب– جواكيم أوجيرا