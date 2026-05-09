الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تشكيل الزمالك المتوقع أمام اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على التشكيل الأقرب لخوض المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم.

ويدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل لقاء العودة، خاصة بعد الأداء القوي الذي قدمه الفريق خلال مشواره في البطولة القارية هذا الموسم.

وكان الزمالك قد نجح في حجز بطاقة التأهل إلى نهائي الكونفدرالية بعدما تخطى عقبة فريق أوتوهو الكونغولي في الدور نصف النهائي، عقب الفوز بمجموع المباراتين، ليواصل الفريق الأبيض عروضه القوية قارياً.

على الجانب الآخر، تمكن اتحاد العاصمة الجزائري من الوصول إلى المباراة النهائية بعد تفوقه على فريق أولمبيك آسفي المغربي، ليضرب موعداً نارياً مع الزمالك في نهائي عربي خالص ينتظره عشاق الكرة الإفريقية.

واستقر معتمد جمال على الاعتماد على الثنائي الهجومي ناصر منسي وعدي الدباغ في الخط الأمامي، أملاً في استغلال السرعات والقدرات الهجومية للاعبين من أجل تهديد دفاع الفريق الجزائري مبكراً.

كما يراهن المدير الفني على خبرات عبدالله السعيد في وسط الملعب، إلى جانب القوة الدفاعية التي يمثلها الثنائي محمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد.

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: محمود بنتايج، حسام عبد المجيد، محمود الونش، محمد إسماعيل.

خط الوسط: عبدالله السعيد، أحمد فتوح، مع مفاضلة بين ربيع ومحمد شحاتة للمشاركة الأساسية.

خط الهجوم: عدي الدباغ، ناصر منسي، شيكو بانزا.

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة مميزة خارج ملعبه تسهل مهمته قبل مواجهة الإياب، وسط تطلعات جماهيره لاستعادة اللقب القاري وإضافة بطولة جديدة إلى خزائن النادي الأبيض

