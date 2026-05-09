رياضة

شيكابالا : غياب شحاتة وبيزيرا يؤثر سلبا على الزمالك في نهائي الكونفدرالية

رباب الهواري

تحدث محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك السابق، عن المواجهة المرتقبة التي تجمع الفريق الأبيض بنظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها مساء ، اليوم مؤكدًا أن الفريق يواجه بعض التحديات المؤثرة قبل اللقاء الحاسم.

أزمة غياب محمد شحاتة تضرب الزمالك

أكد شيكابالا أن الزمالك سيفتقد أحد العناصر المهمة في صفوفه، مشيرًا إلى أن غياب محمد شحاتة يمثل أزمة كبيرة للفريق قبل النهائي الإفريقي، خاصة في ظل الظروف النفسية الصعبة التي يمر بها اللاعب عقب وفاة والده مؤخرًا.

وأوضح شيكابالا، خلال تصريحاته عبر قناة “إم بي سي مصر”، أنه تواصل مع اللاعب للاطمئنان عليه ومساندته نفسيًا، مؤكدًا أنه أخبره بعدم وجود أي ضغوط عليه للمشاركة في المباراة، وأن القرار النهائي يعود له وحده وفقًا لمدى جاهزيته النفسية والبدنية.

دعم نفسي للاعب في وقت صعب

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أنه حرص على حضور عزاء والد محمد شحاتة، معتبرًا أن مساندة اللاعبين لبعضهم البعض في مثل هذه الظروف أمر مهم للغاية داخل أي فريق كبير.

وأبدى شيكابالا اندهاشه من غياب عدد من نجوم الزمالك السابقين عن تقديم واجب العزاء، مؤكدًا أن وجود رموز النادي في مثل هذه المواقف الإنسانية كان أمرًا ضروريًا لدعم اللاعب وأسرته في تلك الأزمة.

وفي سياق آخر، تحدث شيكابالا عن موقف اللاعب بيزيرا، مشيرًا إلى أنه لا يزال غير جاهز بشكل كامل من الناحية الفنية والبدنية، وهو ما يمثل تحديًا إضافيًا أمام الجهاز الفني للزمالك قبل مواجهة اتحاد العاصمة.

وأكد أن اللاعب يمتلك قدرات فنية كبيرة، ويمكنه صناعة الفارق في المباريات الكبرى، مستشهدًا بما قدمه خلال مواجهة سموحة الأخيرة، حين ساهم في تغيير شكل الفريق وظهر بصورة مؤثرة داخل الملعب.

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية خلال مباراة الذهاب أمام اتحاد العاصمة، لتسهيل مهمته قبل لقاء الإياب وحسم لقب الكونفدرالية الإفريقية

طريقة عمل البسبوسة المرملة زي المحلات.. طرية وذهبية من أول مرة
