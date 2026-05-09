نهائي الكونفدرالية.. أوراق الزمالك واتحاد العاصمة ونقاط الضعف

يحل فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره اتحاد العاصمة الجزائري ضيفا مساء اليوم السبت في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وتنقل مباراة فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري اليوم مساء السبت في العاصمة الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت.

نقاط ضعف اتحاد العاصمة 
فريق اتحاد العاصمة الجزائري تعادل في آخر مواجهتين في الكونفدرالية مع أولمبيك اسفي المغربي وخسر آخر 3 مباريات في الدوري الجزائري أمام الشلف والمولودية وشبيبة القبائل.

اتحاد العاصمة لديه مشاكل كثيرة في استقبال العرضيات والكرات الثابتة وظهر ذلك في مبارياته الأخيرة.
ويفتقد فريق اتحاد العاصمة الجزائري خدمات احمد الخالدي نجم الفريق لتراكم البطاقات الصفراء لاسيما وأنه يعتبر من أبرز العناصر في صفوف الفريق.

أوراق الزمالك الرابحة
يتعين علي معتمد جمال الإعتماد علي الأطراف عبر الثنائي محمد السيد أو محمد ابراهيم وشيكوبانزا في ضرب دفاعات اتحاد العاصمة الجزائري .

يجب الحذر من جانب معتمد جمال مدرب الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري لاسيما وأن المنافس خطير في تحولاته العكسية خصوصاً الثنائي الأمامي سواء المهاجم كاماجاتي او الجناح تينديج قادرين علي التسجيل من أنصاف الفرص.

فريق الزمالك يمكنه استغلال المساحات بين الخطوط عند ضغط اتحاد العاصمة الجزائري واللجوء أيضا إلي سلاح التسديدات.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري والقناة الأولي الجزائرية في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وتأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال إلي نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطي نظيره شباب بلوزداد الجزائري بالفوز ذهابا بهدف دون رد خارج الديار والتعادل السلبي في الإياب علي ملعب استاد القاهرة.

فيما بلغ فريق اتحاد العاصمة الجزائري نهائي كأس الكونفدرالية بعد تخطيه فريق آسفي اولمبيك المغربي في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

