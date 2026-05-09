صاحب هدف البطولة الأبرز.. غياب 7 نجوم عن نهائي الزمالك واتحاد العاصمة

يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي الزمالك 7 نجوم أمام اتحاد العاصمة، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها مساء اليوم السبت على ملعب ملعب 5 يوليو 1962، في مواجهة ينتظر أن تشهد إثارة وندية كبيرة بين الفريقين.

وتنطلق مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بالكونفدرالية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما يستضيف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال نظيره فريق اتحاد العاصمة الجزائري يوم السبت المقبل في لقاء الاياب لنهائي كأس الكونفدرالية.

مشوار الزمالك للوصول للنهائي

وكان الزمالك قد نجح في حجز بطاقة التأهل إلى النهائي بعدما تخطى عقبة شباب بلوزداد في نصف النهائي، حيث حقق الفوز بهدف دون رد في مباراة الذهاب، قبل أن يفرض التعادل السلبي نفسه على لقاء الإياب بالقاهرة، ليحسم الفريق الأبيض تأهله إلى النهائي القاري.

فيما تأهل اتحاد العاصمة إلى المباراة النهائية عقب تفوقه على أولمبيك آسفي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، ثم تعادل الفريقان إيجابيًا بنتيجة 1-1 في لقاء الإياب بالمغرب، ليحسم الفريق الجزائري بطاقة العبور بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

ويدخل الزمالك المباراة بطموحات كبيرة لاستعادة اللقب القاري والتتويج ببطولة الكونفدرالية للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له حصد اللقب في نسختي 2019 و2024 على حساب نهضة بركان.

ويفتقد فريق الزمالك خدمات عدد من اللاعبين يأتي أبرزهم الحارس محمد صبحي وسيف فاروق جعفر وأحمد حمدي بسبب قرار التجميد على خلفية ملف تجديد العقود.

بينما يغيب أحمد حسام وبارون أوشينج لأسباب فنية إضافة إلى عمر جابر وعمرو ناصر بسبب الإصابة.