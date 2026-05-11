إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن بطولة دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثيرا بشأن توقعات المشاركة في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تتوقع مين هيشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم القادم؟ ".

وكان قد كشف الإعلامي جمال الغندور، أن مسؤولي اتحاد الكرة أكدوا عدم إصدار المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أو لجنة المسابقات لقرار يفيد بزيادة عدد الأندية المشاركة في النسخة المقبلة لدوري أبطال إفريقيا لـ 3 أندية.

وأضاف، خلال برنامجه ستاد المحور: "مسؤولو اتحاد الكرة شددوا على أن بطولة دوري أبطال أفريقيا مستمرة بنظامها الحالي، ولن يتم زيادة عدد الأندية، ومصر سيشارك منها فريقان فقط".