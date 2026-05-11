لاعب إهناسيا ليس الأول.. الإهمال يقود أبطال سباقات السباحة إلى الموت

تسود حالة من الإهمال بين المسئولين عن لعبة السباحة في مصر وهو ما نتج عنه 3 حالات وفاة خلال شهري ديسمبر ويناير الماضي ومايو الحالي .

السباح الراحل يوسف محمد ومن بعده جون ماجد فى نادي الغابة ثم محمد ربيع محسب في إهناسيا ارتقوا جراء إهمال القائمين على لعبة السباحة.

من جانبها وجهت النيابة العامة صفعة للمسئولين عن الإهمال فى لعبة السباحة وقررت إحالتهم إلي القضاء للفصل فى أمرهم.

الراحل يوسف محمد سباح نادي الزهور ثم جون ماجد سباح نادي الغابة ثم محمد ربيع محسب سباح ليسوا الأول الذين وافتهم المنية جراء الإهمال بل سبقه عديد اللاعبين.

غرق لاعب فى حمام سباحة الترسانة

في حادث غرق مؤلم، مطلع شهر أغسطس عام 2024 فارق لاعب الملاكمة بنادي الترسانة، حمزة تامر، الحياة داخل حمام السباحة بالنادي.

ووفقاً لتصريحات العاملين بالنادي أمام جهات التحقيق، كان فريق الملاكمة متواجداً في حمام السباحة لإجراء جلسة استشفاء، وكان اللاعب البالغ من العمر 13 عاماً برفقتهم، ولكنه ابتعد عنهم وغرق لعدم إجادته السباحة.

وأوضح العاملون أن الحادثة وقعت بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية التي يتواجد خلالها فريق الإنقاذ في حمام السباحة. وأكدوا أن اللاعب غرق بسبب عدم تواجده مع الفريق وعدم وجود مراقبة كافية، وهو ما أدى إلى تأخر إنقاذه. بعد غرق اللاعب، تم نقله إلى المستشفى على أمل إنقاذه، ولكنه فارق الحياة نتيجة توقف عضلة القلب.

انتقل فريق من نيابة العجوزة إلى مقر نادي الترسانة لإجراء معاينة لموقع الحادث، وتمت مشاهدة جثمان المتوفى. وأوضح تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتجت عن "إسفكسيا الغرق"، ما يؤكد أن اللاعب لم يتمكن من النجاة بمجرد وقوعه في الماء.

وفاة يوسف محمد

في ديسمبر 2025 أثارت وفاة السباح الصغير يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر 12 عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، موجة كبيرة من الحزن والأسى في مصر، حيث عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي والجماهير الرياضية عن صدمتهم وحزنهم العميق لفقدان لاعب واعد في مقتبل العمر.

وتصدرت الواقعة الأخبار المحلية، وسط مطالبات بمحاسبة المسؤولين عن تنظيم البطولة والإشراف الطبي والإنقاذ، بعد أن كشفت التحقيقات الأولية عن تقصير وإهمال أدى إلى وفاة الطفل أثناء تأدية شغفه بالسباحة.

وقررت النيابة العامة حبس الحكم العام وثلاثة من أعضاء طاقم الإنقاذ احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة وفاة اللاعب الصغير يوسف، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي، وذلك بعد ثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن الوفاة نتيجة الإهمال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود النيابة لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها من خلال الانتقال إلى مكان الواقعة لمعاينتها، حيث تبين غياب آلات المراقبة التي قد تساعد في توضيح مجريات الحادث. ثم انتقلت النيابة إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص باللاعب، بالإضافة إلى مقطع مرئي يتضمن كامل تفاصيل الحادث، مع التحفظ على أجهزة تسجيل المراقبة لتفريغها، وضبط كافة المستندات المنظمة لإقامة البطولة ومراحلها المختلفة، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.

وتبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية، والتي لم تُجزأ، أن يوسف تهاوى في قاع المسبح بعد وصوله إلى نقطة نهاية السباق، دون أن يلحظه أي من المنقذين أو الحكام، حتى اكتشف غرقه المتسابق الذي شارك في السباق التالي بعد مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية. كما أظهرت التحقيقات وجود طاقم طبي كامل يشمل طبيب رعاية مركزة وطبيبة الاتحاد المصري للسباحة، بالإضافة إلى سيارة إسعاف في موقع الواقعة، وتم إجراء مناظرة للجثمان في مستشفى دار الفؤاد، وندب الطب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، والتأكد من عدم معاناته من أمراض تمنعه من المشاركة في السباقات، ومراجعة الإجراءات الطبية المتبعة بعد انتشاله من المسبح وحتى وفاته.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة والد يوسف، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص باللاعب، الذين أكدوا أن إهمال منظمي البطولة من الاتحاد المصري للسباحة، والحكام، والمنقذين كان سببًا مباشرًا في وفاة المجني عليه.

واستمعت أيضا النيابة العامة لأقوال أكثر من عشرين شاهدًا، بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون، ومدير الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء المشاركون في التعامل مع حالة يوسف، والذين أكدوا جميعًا وقوع تقصير وإهمال من الحكم العام والمنقذين أدى إلى الوفاة.

كما استمعت النيابة إلى أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة، الذين شهدوا بعدم التزام الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة المتعلقة بضوابط صحة وسلامة اللاعبين، وعدم التقيد بالكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، والذي يحدد التقارير الطبية اللازمة قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأكد عند فحص الملف الطبي للمجني عليه، إذ خلا من الإجراءات المطلوبة قانونيًا لتمكينه من المشاركة.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر، بمعاقبة الحكم العام لبطولة السباحة و3 منقذين بالحبس 3 سنوات، على خلفية التسبب فى وفاة الطفل السباح يوسف محمد، أثناء مشاركته فى بطولة الجمهورية للسباحة، بينما قضت ببراءة المتهمين من الخامس وحتى الـ18 بينهم رئيس اتحاد السباحة من تهمة القتل الخطأ والاكتفاء بالغرامة وقدرها 5 آلاف جنيه.

قررت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل استئناف المتهمين المتسببين فى وفاة السباح يوسف محمد نتيجة الإهمال والتقصير، على حكم حبسهم 3 سنوات لجلسة 16 يونيو المقبل.

وفاة السباح جون ماجد

في شهر يناير الماضي توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، جون ماجد لاعب السباحة من ذوي الهمم بنادي الغابة والذي تواجد في الرعاية المركزة عقب حادث غرق داخل حمام سباحة نادي الغابة الرياضي.



وكان جون ماجد، البالغ من العمر 18 عاما، يمارس رياضة السباحة بنادى الغابة، ليتعرض لحادث غرق بعد شعوره بحالة إعياء داخل المياه وظهور تشنجات مفاجئة، ما عرضه لخطر الغرق و تمكنت الفرق الطبية من إسعافه، ونُقل إلى المستشفى في الرعاية المركزة مع توقف وظائف المخ بالكامل.

نقل جثمان جون ماجد إلي المشرحة

أمرت جهات التحقيقات المختصة بنقل جثمان السباح جون ماجد إلى المشرحة، لحين العرض على الطب الشرعي، ‎بعدما لقي مصرعه متأثرًا بإصاباته الناتجة عن حادث غرق داخل حمام السباحة بنادي الغابة.

وكشف التقرير الطبي الخاص بالسباح جون ماجد ضحية واقعة الغرق داخل حمام سباحة نادي الغابة الرياضي بالنزهة أنه تعرض للإغماء نتيجة شعوره بحالة إعياء داخل المياه، وحدثت له تشنجات وكان في طريقه للغرق.



ووفقًا للتقرير الطبي فإن السباح جون ماجد من ذوي الهمم، حضر إلى الطوارئ في المستشفى بحلول الساعة 12 ظهرًا، وهو فاقد لجميع العلامات الحيوية وتوقف في عضلة القلب إثر إغماء بحمام السباحة بناءً على كلام المرافقين.



ووفقا للتقرير تم على الفور تم تركيب أنبوبة حنجرية، والبدء في عمل الإنعاش الرئوي القلبي المتقدم والذي استمر لمدة (30) دقيقة، وتم رجوع التدفق القلبي الدموي بمعدل 90 نبضة في الدقيقة وضغط (100/60) ودرجة وعي (3+1/ 15) واتساع بحدقتي العين، وتم نقل المريض على الفور للرعاية المركزة ووضعه على جهاز تنفس صناعي وتركيب قسطرة وريدية مركزية، وحدثت نوبة تشنجية عنيفة.



وأكد التقرير أنه تم البدء بأدوية مهدئة وأدوية مضادة للتشنجات بناءً على توصيات البروتوكول العلاجي، وتم سحب معامل كاملة للمريض وعمل أشعة مقطعية على الصدر والمخ وإيكو على القلب، وتم مرور استشاري الرعاية والمخ والأعصاب والقلب والصدر وتنفيذ الخطة العلاجية.

طفل إهناسيا

لقي الطفل محمد ربيع محسب، البالغ من العمر 13 عامًا بمركز ومدينة إهناسيا بمحافظة بني سويف، بعد دخولة أكثر من 13 يومًا داخل الرعاية المركزة بمستشفى إهناسيا التخصصي، رغم الجهود المكثفة التي بذلتها الأطقم الطبية لإنقاذه عقب تعرضه لحادث غرق داخل حمام سباحة نادي العاملين بإهناسيا.



وتجرى حاليًا الإجراءات القانونية اللازمة، عقب صدور تقرير مفتش الصحة، ومباشرة جهات التحقيق أعمالها، فيما خيّم الحزن على أهالي مركز إهناسيا ومحافظة بني سويف عقب وفاة الطفل.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد أصدرت بيانًا رسميًا، جاء فيه: وجه وزير الشباب والرياضة اللجنة الطبية العليا بالوزارة بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم الطبي والرعاية الصحية اللازمة للطفل محمد ربيع محسب، بعد تعرضه لتوقف مفاجئ بعضلة القلب أثناء ممارسته السباحة بنادي العاملين بإهناسيا بمحافظة بني سويف، مع التأكيد على تذليل أي معوقات قد تعترض مسار علاجه داخل المستشفى".