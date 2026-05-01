كيف تحمي شعر طفلك من مياه حمام السباحة؟.. خطوات بسيطة وفعالة

مع ارتفاع درجات الحرارة، يقضي الاطفال وقتا طويلا في حمامات السباحة، لكن التعرض المستمر لمياه تحتوي على الكلور قد يسبب جفاف الشعر وتلفه. لذلك، ينصح خبراء العناية بالشعر باتباع بعض الخطوات البسيطة للحفاظ على صحة شعر طفلك.

ترطيب الشعر قبل النزول للماء

يفضل غسل شعر الطفل بماء نظيف قبل دخول حمام السباحة، حيث يساعد ذلك على تقليل امتصاص الشعر لمياه الكلور.

استخدام زيت او بلسم خفيف

وضع كمية بسيطة من زيت جوز الهند او بلسم خفيف يعمل كطبقة عازلة تحمي الشعر من الجفاف والتقصف.

ارتداء قبعة السباحة

تعد قبعة السباحة من افضل الوسائل لحماية الشعر، حيث تقلل من تعرضه المباشر للمياه.

غسل الشعر مباشرة بعد السباحة

من المهم غسل شعر الطفل بشامبو مناسب لازالة بقايا الكلور، مع استخدام بلسم لترطيب الشعر.

تجفيف الشعر بلطف

يفضل تجفيف الشعر بمنشفة ناعمة دون فرك قوي، لتجنب تكسره.

ترطيب الشعر بانتظام

استخدام كريم او سيروم مرطب بعد الاستحمام يساعد على استعادة نعومة الشعر وحمايته من التلف.

نصائح اضافية

يفضل تقليل عدد مرات التعرض للكلور قدر الامكان، مع الاهتمام بقص الاطراف التالفة بانتظام للحفاظ على صحة الشعر.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك حماية شعر طفلك من اضرار مياه حمام السباحة والحفاظ عليه صحيا وناعما طوال فصل الصيف.