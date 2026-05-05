وصول منتخب مصر للسباحة إلى وهران للمشاركة في بطولة إفريقيا 2026

منتخب السباحة
محمد سمير

وصلت بعثة المنتخب المصري للسباحة إلى مدينة وهران الجزائرية، للمشاركة في منافسات بطولة إفريقيا للسباحة 2026، المقرر إقامتها خلال الفترة من 5 إلى 10 مايو الجاري، وسط استعدادات مكثفة وطموحات كبيرة لتحقيق نتائج مميزة.

ويواصل المنتخب المصري تدريباته فور الوصول إلى وهران، حيث يخوض اللاعبون واللاعبات تدريبات يومية من أجل التأقلم على الأجواء والاستعداد بالشكل الأمثل قبل انطلاق المنافسات، في ظل تركيز كبير من الجهاز الفني على الجاهزية البدنية والفنية.

وهران تستضيف النسخة الـ27 بمشاركة 44 دولة

تستضيف مدينة وهران فعاليات النسخة السابعة والعشرين من البطولة الإفريقية للسباحة، والتي تقام بالمركب المائي “ميلود هدفي”، وذلك بعد اعتذار غانا عن تنظيم الحدث.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة نحو 44 دولة إفريقية، حيث تعد بطولة إفريقيا للسباحة وهران 2026 واحدة من أقوى البطولات القارية التي تجمع أفضل السباحين في القارة، وتشمل منافسات الناشئين والعمومي والماسترز.

يترأس البعثة مريم محمد موافي، ويضم الجهاز الفني كلًا من،  محمد الدسوقي، خالد إبراهيم عوض، وأحمد ناجد كمدربين.

كما تضم البعثة الجهاز الطبي المكون من، ريم سمير ومحمد عبد الفتاح أطباء، إلى جانب نورا أشرف ومروج جلال كأخصائيين علاج طبيعي، وذلك لضمان أفضل إعداد خلال بطولة إفريقيا للسباحة وهران 2026.

قائمة السباحين المشاركين

جاءت قائمة السباحين على النحو التالي، عبد الرحمن سامح، مهند ياسر، محمد عادل مصيلحي، معاذ حسام، زياد جمال عشري، عبد الرحمن عمرو، عبد الله أحمد، يوسف طارق، أحمد إسماعيل، يوسف أحمد شعبان، يحيى مصطفى، وزين هشام.

قائمة السباحات المشاركات

وضمت قائمة السباحات، يسر محمد إسماعيل، دارين عادل، أروى فيصل، لمار محمد، دانا رفيق، لجين عبد الله، وروان تامر.

تخوض البعثة المصرية منافسات بطولة إفريقيا للسباحة وهران 2026 بطموحات قوية، في ظل امتلاك مجموعة مميزة من اللاعبين واللاعبات الذين يجمعون بين الخبرة والشباب.

شرب كوب لبن يوميًا قد يقلل خطر سرطان القولون

