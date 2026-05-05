تشكيل ارسنال المتوقع امام اتليتكو مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

تنطلق اليوم مباراة أرسنال امام أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع ان يخوض أرسنال المباراة امام أتلتيكو مدريد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بييرو هينكابي، جابرييل ماجالهايس، ويليام ساليبا، بن وايت.

خط الوسط ديكلان رايس، مارتن زوبيميندي، إيبيريتشي إيزي.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، فيكتور جيوكيريس، جابريل مارتنيلي.



وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في ملعب واندا ميتروبوليتانو.



وتنطلق مباراة أرسنال وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر .