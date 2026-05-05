ماييلي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة سيراميكا كليوباترا في إطار بطولة الدوري.

ويحل بيراميدز ضيفا على سيراميكا في الثامنة من مساء اليوم على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في إطار الجولة السادسة من مجموعة البطولة للدوري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - عودة فاخوري - مصطفى زيكو - حامد حمدان

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - أحمد توفيق - محمد حمدي إبراهيم - يوسف أوباما - محمود مرعي - إيفرتون داسيلفا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - مروان حمدي.