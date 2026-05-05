لاكاي يقود هجوم سيراميكا كليوباترا ضد بيراميدز في الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة من مجموعة المنافسة على لقب الدوري

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - رجب نبيل - سعد سمير - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - چاستيس ارثر - محمد رضا بوبو - أحمد بلحاج - أيمن موكا.

خط الهجوم:.فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد طارق - محمد المغربي - حسين السيد - عمرو قلاوة - كريم نيدفيد - ابراهيم محمد - صديق ايجولا - محمد عبد الله - فريدي كوابلا.