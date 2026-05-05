مهيب عبد الهادي: فوز بيراميدز على سيراميكا كليوباترا يبعد الأهلي تماما عن التتويج بالدوري

أكد الإعلامي مهيب عبد الهادي عن فقد فرصة تتويج النادي الأهلي بالدوري هذا الموسم في حالة فوز بيراميدز امام سيراميكا اليوم .



وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"في حال فوز بيراميدز على سيراميكا اليوم ، يفقد الأهلي فرصته تماما في التتويج بالدوري هذا الموسم ، وتنحصر المنافسة بين الزمالك وبيراميدز على لقب الدوري".

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين الأهلي وإنبي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء مهم ضمن مرحلة التتويج التي تشهد صراعًا محتدمًا على المراكز المتقدمة.

وتقام المباراة على أرضية استاد القاهرة الدولي، في أجواء يتوقع أن تكون حماسية بين الفريقين.

طموحات الأهلي لمواصلة المنافسة على اللقب

يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة، من أجل الاستمرار في دائرة المنافسة على لقب الدوري. ويأمل الفريق في استغلال عامل الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في جدول الترتيب، خاصة مع تقارب النقاط بين الفرق المتنافسة في مرحلة الحسم.



قائمة الأهلي أمام إنبي

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء

خط الدفاع: ياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم ومحمد شكري وهادي رياض ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: إمام عاشور وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان ومروان عطية وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وعمر سيد معوض.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي ومحمد شريف ومروان عثمان.