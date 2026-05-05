شوبير: استبعاد أحمد عيد والجزار من قائمة الأهلي أمام إنبي مفاجأة كبيرة

علق الإعلامي أحمد شوبير على قائمة النادي الأهلي التي أعلنها توروب، المدير الفني للفريق الأول، قبل مواجهة إنبي اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “تريزيجيه يغيب بسبب الجرح في قدمه وأخذ 5 غرز وكريم فؤاد بدأ التدريب لكن لم يكتسب حساسية المباريات ويوسف بلعمري مازال في التأهيل بعد الإصابة”.

وأضاف: “المفاجأة بالنسبة لي كانت استبعاد عمرو الجزار من قائمة الأهلي رغم تواجده في قائمة مباراة القمة والسؤال نهاية الموسم عن سبب دفع المبالغ المالية الكبيرة في اللاعب”.

وتابع: “أحمد عيد شارك كبديل في مباراة القمة أمام الزمالك، ومع ذلك أصبح خارج قائمة الأهلي أمام إنبي وكالعادة كامويش خارج القائمة”.

مباراة الأهلي وإنبي

يواجه النادي الأهلي منافسه إنبي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي ضد إنبي على أرضية استاد القاهرة الدولي، في أجواء يتوقع أن تكون حماسية بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي

تنطلق مباراة الأهلي وإنبي مساء اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر والسعودية.