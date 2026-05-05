بعد أنباء عودته.. أرقام حسام البدري في 3 ولايات سابقة مع الأهلي

يقترب حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر من تولى المهمة الفنية للنادي الأهلي في الموسم المقبل خلفا للدنماركي ييس توروب.

ويحظى حسام البدري بدعم كبير داخل الأهلي حاليا لتولى المهمة الفنية في الموسم المقبل وسط رغبة لمنحة الفرصة لمدير فني مصري.

وتزيد أسهم حسام البدري بفضل مسيرته المميزة حاليا مع فريق أهلي طرابلس بجانب تاريخه المميز مع الأهلي في فترات سابقة.

أرقام 3 ولايات سابقة لـ حسام البدري

تولى حسام البدري تدريب الأهلي للمرة الاولى في 22-6-2009 واستمرت حتى 22-11-2010 ولعب خلالها 58 مباراة

ونجح البدري في الولاية الأولى مع الأهلي في الفوز 33 مباراة وتعادل 16 وخسر 9 مباريات سجل 88 هدف واستقبل 55

عاد البدري لتدريب الأهلي في فترة قصيرة من 21-5-2012 وحتى 6-5-2013 ولعب 28 مباراة وفاز وقتها في 18 مباراة وتعادل 5 وخسر 5 مواجهات

سجل الأهلي تحت قيادة البدري في الولاية الثانية 38 هدف واستقبل 23

وجاءت الولاية الثالثة والأخيرة للبدري مع الأهلي خلال الفترة من 25-8-2016 وحتى 15-5-2018

ولعب الأهلي مع البدري وقتها 95 مباراة وحقق الفوز في 68 مباراة وتعادل في 19 وخسر 8 مباريات

الأهلي مع البدري في تلك الفترة سجل 189 هدف واستقبل 55