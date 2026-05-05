حسام البدري المرشح الأقرب لتدريب الأهلي.. وعلي ماهر بالصورة

عاد اسم حسام البدري المدير الفني لفريق أهلي طرابلس للتداول من جديد داخل مصر لتولى مهمة تدريب فريق النادي الأهلي.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : الأهلي دخل في مفاوضات سابقة مع حسام البدري وهنا اتجاه لتعيينه كمدرب للفريق حتى مع غضب الجماهير لرحيله ثم عودته من جديد وإدارة الأهلي ستتعامل باحترافية مع القرار.

وأوضح : حدث اتصال بحسام البدري ووافق على العودة مباشرة للأهلي بعد نهاية الموسم الحالي لكن دخل علي ماهر في منافسه قوية لتولى المنصب.

علي ماهر ضمن المرشحين

وواصل : علي ماهر مرشح بقوة لتدريب بيراميدز في الموسم المقبل حال رحيل يورشيتش المدير الفني أيضا مرشح لتدريب الأهلي ولكن خلف حسام البدري.

وأضاف: القصة تتجه في الأهلي لمدرب مصري ولا يوجد أفضل من حسام البدري وعلي ماهر وهناك اتجاه أكبر للبدري بسبب خبراته السابقة مع الأهلي بينما يتشابه الثنائي في قوة الشخصية والسيطرة على غرفة الملابس.

واختتم شوبير تصريحاته: من الممكن تغيير التفكير داخل الأهلي حال تواجد مدير فني أجنبي قوي وصاحب اسم كبير غير ذلك سيتم الاتجاه نحو البدري أو علي ماهر؟.