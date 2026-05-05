أحمد موسى: لا مستحيل في الكرة.. والأهلي يترقب هدايا الجولة الحاسمة

علق الإعلامي احمد موسي مقدم برنامج علي مسؤليتي عن سيناريو فوز الأهلي ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وكتب موسي من خلال حسابه الشخصي اكس :" هل صعب السيناريو ده يتحقق الليلة ؟.



‏الأهلي يفوز على إنبي وسموحة يفوز على الزمالك وسيراميكا كليوباترا يفوز على بيراميدز . عموما مفيش مستحيل في كرة القدم ووارد جدا يحدث ذلك .وإذا فاز الزمالك هنقول لهم مبروووك الدوري بكل روح رياضية … دايما يكون عندك أمل .خير بإذن الله .

الدوري المصري :

في توقيت واحد وعند دقات الثامنة مساءً تدخل بطولة الدوري الممتاز مرحلة مهمة قد تعيد رسم خريطة البطل مع انطلاق الجولة السادسة من مجموعة المنافسة على اللقب حيث تتجه الأنظار إلى ثلاث مواجهات نارية حيث يحل الزمالك ضيفًا على سموحة باستاد برج العرب والأهلي يستضيف إنبي على استاد القاهرة بينما يخرج بيراميدز لملاقاة سيراميكا كليوباترا باستاد هيئة قناة السويس.