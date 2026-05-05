قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي في الدوري
رئيس البرلمان الإيراني: شر أمريكا وحلفائها سينتهي في مضيق هرمز
أسفلت من رماد قصب السكر.. ابتكار أخضر يعيد رسم ملامح الطرق عالميا
وزير الصناعة يبحث مع غرفة الأدوية تعزيز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات
مصر تدخل مرحلة جديدة في القطاع.. مدبولي يفتتح مركز الخدمات الضريبية اليوم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 5 مايو .. عيار 21 بكام؟
أسعار العملات العربية اليوم: ارتفاع الدينار واستقرار الريال والدرهم
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم وشبورة وأمطار ورياح
وزير الري يتابع إزالة التعديات بقطاع (شبرا - حلوان) ومسار ممشى أهل مصر الجديد
مشروع قانون الأسرة الجديد.. فسخ عقد الزواج الثاني إذا لم يحدث نكاح وظهر الزوج الأول بعد فقده
ماكرون يدين الضربات الإيرانية ضد الإمارات: غير مقبولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي السابق: الدافع لدي الأحمر أقوى من إنبي

الاهلي
الاهلي
علا محمد

كشف خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن دوافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المرحلة الحالية تفوق منافسه إنبي، في ظل سعيه للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري وضمان المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى توقعاته لنتائج المباريات المقبلة، إلى جانب تقييمه لعدد من اللاعبين المرشحين للانضمام للقلعة الحمراء.

قال خالد جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "الدوافع لدى الأهلي أكبر من إنبي، بسبب رغبته في الاستمرار بالمنافسة على الدوري والتأهل لدوري أبطال إفريقيا، بينما يسعى لاعبو إنبي لتقديم أداء قوي وإظهار إمكانياتهم، لكني أتوقع فوز الأهلي."


وأضاف: "أقطاي لاعب إنبي موهوب وصغير السن، ويمتلك قدرات بدنية وسرعات جيدة، إلى جانب إمكانيات مهارية بنسبة 60%، ومع التطوير قد يصبح لاعبًا مميزًا، لكنه يحتاج لتحسين أدائه الفردي".

وتابع: "في حال انضمامه للأهلي، سيحتاج عامًا كاملًا لاكتساب الخبرة والعمل البدني، ولو كنت مسؤولًا حاليًا لن أضمه".

وأوضح: "خالد عوض لاعب طلائع الجيش من العناصر التي يجب أن ينضم للأهلي، فهو يجيد الدفاع والهجوم ويتمتع بالسرعة، وأتمنى من مسؤولي النادي متابعته، كما أنه مرشح للانضمام لمنتخب مصر".

وأشار: "بدر موسى لاعب بتروجت لا يصنع الفارق مع الأهلي، ولو كنت مسؤولًا لن أضمه".

وعن مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، قال: "المباراة قوية، فبيراميدز يسعى للتتويج بالدوري، بينما يريد سيراميكا المشاركة في الكونفدرالية، لكن حظوظ بيراميدز أكبر، لأنه لا يريد تكرار سيناريو خسارة اللقب مثل الموسم الماضي".

وعن مواجهة الزمالك وسموحة، قال: "إذا لم يلعب الزمالك بالتشكيل الذي أراه مناسبًا، قد يخسر إحدى المباراتين، والتشكيل الأفضل هو: المهدي سليمان في حراسة المرمى، ومحمد إبراهيم، وحسام عبدالمجيد، ومحمود حمدي الونش، ومحمود بنتايج في الدفاع، وفي الوسط محمد إسماعيل، ومحمد شحاتة، وعبدالله السعيد، مع ضرورة بقاء السعيد طوال المباراة، وفي الهجوم بيزيرا وعدي الدباغ، وشيكو بانزا في الجبهة اليسرى".

وأضاف: "شيكو بانزا لاعب غير منظم ويرتكب أخطاء، لكنه قادر على تغيير نتيجة المباراة من كرة واحدة".

واستكمل: "حسام عبدالمجيد قدم أداءً جيدًا في مباريات سابقة، لكن إذا تم تقييمه على مباراة الأهلي فقط، فلا يستحق المشاركة".

وعن تشكيل الأهلي أمام إنبي، قال: "يجب أن يشارك بيكهام، وعدم الدفع به سيكون ظلمًا بعد تألقه في القمة، ويجب أن يكون محمد هاني بديلًا، كما أرى أن ياسر إبراهيم لا يشارك، مع أحقية هادي رياض وياسين مرعي".

واختتم: "زيزو هو البديل الأنسب لتريزيجيه أمام إنبي، مع وجود طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، وأشرف بن شرقي في التشكيل".

خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق حسام عبدالمجيد إنبي زيزو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

1600 جنيه على البطاقة .. اسهل طريقه للحصول على منحة التموين

1600 جنيه للبطاقة.. أسهل طريقة للحصول على منحة التموين

ترامب

البيت الأبيض تحت الحصار .. إطلاق نار أثناء مؤتمر صحفي للرئيس ترامب

مصر للطيران

قرار عاجل في مصر للطيران بـ تعليق رحلاتها لـ 3 مدن إماراتية حتى إشعار آخر

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

عمرو أديب

مش بهدد حد | انفعال عمرو أديب على الهواء لسبب صادم

ترشيحاتنا

إطار سيارة معوج

ماذا يحدث عند قيادة سيارتك بإطار "معوج" ؟

اختبار ضغط المحرك

اختبار ضغط المحرك.. ماذا يخبرك ولماذا هو مهم؟

Microsoft Defender

إنذار خاطئ من Microsoft Defender يسقط شهادات DigiCert الموثوقة من ويندوز

بالصور

كاديلاك تكشف عن أقوى سيدان في تاريخها احتفالا بدخول فورمولا 1

كاديلاك ‏Cadillac
كاديلاك ‏Cadillac
كاديلاك ‏Cadillac

نيسان تلغي جميع خططها الكهربائية في أمريكا بعد تدهور المبيعات

نيسان
نيسان
نيسان

شيري تيجو 9 تنجح في اختبار تصادم ثلاثي خلال قمة الأعمال الدولية 2026

شيري تيجو 9
شيري تيجو 9
شيري تيجو 9

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

سي ليون 08
سي ليون 08
سي ليون 08

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد