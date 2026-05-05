نجم الأهلي السابق: الدافع لدي الأحمر أقوى من إنبي

كشف خالد جاد الله، نجم النادي الأهلي السابق، أن دوافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المرحلة الحالية تفوق منافسه إنبي، في ظل سعيه للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري وضمان المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى توقعاته لنتائج المباريات المقبلة، إلى جانب تقييمه لعدد من اللاعبين المرشحين للانضمام للقلعة الحمراء.

قال خالد جاد الله، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "الدوافع لدى الأهلي أكبر من إنبي، بسبب رغبته في الاستمرار بالمنافسة على الدوري والتأهل لدوري أبطال إفريقيا، بينما يسعى لاعبو إنبي لتقديم أداء قوي وإظهار إمكانياتهم، لكني أتوقع فوز الأهلي."



وأضاف: "أقطاي لاعب إنبي موهوب وصغير السن، ويمتلك قدرات بدنية وسرعات جيدة، إلى جانب إمكانيات مهارية بنسبة 60%، ومع التطوير قد يصبح لاعبًا مميزًا، لكنه يحتاج لتحسين أدائه الفردي".

وتابع: "في حال انضمامه للأهلي، سيحتاج عامًا كاملًا لاكتساب الخبرة والعمل البدني، ولو كنت مسؤولًا حاليًا لن أضمه".

وأوضح: "خالد عوض لاعب طلائع الجيش من العناصر التي يجب أن ينضم للأهلي، فهو يجيد الدفاع والهجوم ويتمتع بالسرعة، وأتمنى من مسؤولي النادي متابعته، كما أنه مرشح للانضمام لمنتخب مصر".

وأشار: "بدر موسى لاعب بتروجت لا يصنع الفارق مع الأهلي، ولو كنت مسؤولًا لن أضمه".

وعن مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز، قال: "المباراة قوية، فبيراميدز يسعى للتتويج بالدوري، بينما يريد سيراميكا المشاركة في الكونفدرالية، لكن حظوظ بيراميدز أكبر، لأنه لا يريد تكرار سيناريو خسارة اللقب مثل الموسم الماضي".

وعن مواجهة الزمالك وسموحة، قال: "إذا لم يلعب الزمالك بالتشكيل الذي أراه مناسبًا، قد يخسر إحدى المباراتين، والتشكيل الأفضل هو: المهدي سليمان في حراسة المرمى، ومحمد إبراهيم، وحسام عبدالمجيد، ومحمود حمدي الونش، ومحمود بنتايج في الدفاع، وفي الوسط محمد إسماعيل، ومحمد شحاتة، وعبدالله السعيد، مع ضرورة بقاء السعيد طوال المباراة، وفي الهجوم بيزيرا وعدي الدباغ، وشيكو بانزا في الجبهة اليسرى".

وأضاف: "شيكو بانزا لاعب غير منظم ويرتكب أخطاء، لكنه قادر على تغيير نتيجة المباراة من كرة واحدة".

واستكمل: "حسام عبدالمجيد قدم أداءً جيدًا في مباريات سابقة، لكن إذا تم تقييمه على مباراة الأهلي فقط، فلا يستحق المشاركة".

وعن تشكيل الأهلي أمام إنبي، قال: "يجب أن يشارك بيكهام، وعدم الدفع به سيكون ظلمًا بعد تألقه في القمة، ويجب أن يكون محمد هاني بديلًا، كما أرى أن ياسر إبراهيم لا يشارك، مع أحقية هادي رياض وياسين مرعي".

واختتم: "زيزو هو البديل الأنسب لتريزيجيه أمام إنبي، مع وجود طاهر محمد طاهر، وحسين الشحات، وأشرف بن شرقي في التشكيل".